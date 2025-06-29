大阪世博開幕第78天 入場突破1000萬人次

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）2025年世界博覽會（大阪關西世博）開幕至今第78天，包含相關人員在內的造訪人數突破1000萬人次。世博協會事務總長石毛博行表示，達成速度比預期更快。

日媒報導，主辦世博的日本國際博覽會協會（簡稱世博協會）今天舉辦來場1000萬人次紀念儀式。石毛博行致詞表示，「入場人數比我們預期的還多，比預料中更快達成了1000萬人次。現在正值盛夏，希望大家務必前來，盡情享受夏季世博的樂趣」。

他還提到針對訪客的問卷調查結果，「有8成的人說希望回訪，大多數人都對展出內容感到很滿意。雖然開幕第一天的天氣惡劣，還出現Wi-Fi連接不上的問題，但有遊客反映『很高興馬上就修好』，這一點我也感到很欣慰。當然目前還有許多課題，我們會逐一努力解決」。

第1000萬入場者是來自山形縣山形市的淺野和宏一家，獲贈自7月19日到8月底可以不限次數入場的「夏季通行證」，以及陽傘、帽子等防曬用品。

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世博協會宣布，昨天6月28日入場人數約為19萬5000人，超過5月31日創下的18萬7762人，刷新開幕以來單日最高入場人數紀錄。世博會場昨天舉辦煙火活動，施放來自日本三大煙火大會之一「大曲花火大會」製作公司的煙火，吸引眾多民眾入場。

大阪近日天氣炎熱，今天最高氣溫達到攝氏34度，前往大阪世博參觀務必做好防曬措施。（編輯：唐聲揚）1140629