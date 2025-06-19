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陳世凱參訪大阪世博 盼強化台灣觀光行銷

2025/6/19 10:11
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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部長陳世凱率團隊赴日本考察，並參訪2025大阪世界博覽會了解展館設計、動線規劃與永續理念，做為強化台灣的觀光行銷策略、掌握國際趨勢提前布局的借鏡。

交通部觀光署今天發布新聞稿指出，交通部長陳世凱日前率觀光署長周永暉及團隊赴日考察，並赴大阪世博會場館參觀日本館及台灣館。陳世凱已結束行程返台。

大阪世博的日本館以「生命與生命之間」為主題，結合數位投影與五感互動裝置，傳遞未來生活想像。陳世凱對展館每日回收7噸垃圾並成功減量1噸、實現「從廢棄物到水」的循環設計理念印象深刻，認為值得台灣觀光單位借鏡。

觀光署表示，日本展館中更特別設計以Hello Kitty凱蒂貓變身為藻類生命體、哆啦A夢擔任導覽員的互動裝置，寓教於樂，可以引導民眾深入理解環境永續與資源循環的重要性。

陳世凱也到TECH WORLD館參觀，觀光署說，台灣企業參與的TECH WORLD館，以「生命、未來、自然」為策展主軸，展出智慧應用、醫療創新與綠色永續成果。

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其中，館內的互動式數位手表體驗裝置，透過偵測觀眾心跳反應，在展覽最後客製化推薦專屬的台灣觀光行程，陳世凱希望透過這樣的科技體驗，吸引更多旅人從虛擬感受走向實地旅行。

觀光署表示，TECH WORLD館同步推出珍珠奶茶、滷肉飯等台灣小吃，要讓國際觀眾從味覺認識台灣，提升整體品牌好感。（編輯：陳清芳）1140619

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