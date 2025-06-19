康和證、北科大產學合作 展開2項AI專案研發

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）AI當道，康和證券與台北科技大學今天宣布產學合作，將共同展開AI語音客服代理系統與AI證券分析等2項AI專案研發，共同培育AI金融科技創新人才，同時提升服務效率與優化客戶體驗。

康和證券指出，此次雙方研究團隊將共同投入，結合康和證券在金融服務領域的實務經驗，與北科大在AI技術的研發實力，期望打造具實用性與市場潛力的金融業AI解決方案。

今天合作儀式，包括康和證券總經理陳志豪、資訊長張志堅、資訊部協理邱子軒，以及台北科技大學電資學院院長張陽郎、管理學院副院長鄭麗珍、電子工程系副教授賴冠廷都親自出席，並就AI發展趨勢下的金融業未來應用進行現場交流。

康和證介紹，目前金融業者應用AI場域多集中在內部行政、智能客服及防制金融犯罪等領域，此次與北科大共同研發「AI語音客服代理系統」，未來將提供智能語音互動式客服功能，即時回應客戶對公司相關業務諮詢與服務，提升客服效率與用戶滿意度。

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「AI證券分析」研究專案則希望透過蒐集整合技術K線、財務分析、新聞等多元資料來源，交由AI模型進行深度分析，生成股市研究資訊，提供客製化服務，協助客戶掌握市場脈動。

康和證強調，此次合作不僅聚焦技術研發與應用，同時也開啟產學雙方在AI人才培育與實務上的合作，期望未來能共同推動AI擴大發展應用面，如精確的AI產出內容、防詐AI科技應用、大型語言模型及風險管理等項目，同時保護客戶資料安全與隱私。（編輯：林家嫻）1140619