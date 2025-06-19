王品澔試鏡放鳥惹怒導演 力爭扮演「出櫃男」

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員鍾欣凌和王品澔在戲劇「拜六禮拜」演出母子，王品澔感謝有前輩鍾欣凌幫忙，讓他更容易入戲，導演杜政哲爆料試鏡時王品澔並沒有到場，當下就被刷掉的他力挽狂瀾，才又抓住這個角色。

鍾欣凌、王品澔及導演杜政哲今天出席宣傳戲劇「拜六禮拜」宣傳記者會，劇中鍾欣凌和王品澔演出母子，2人的親情對手戲賺人熱淚，鍾欣凌坦言生兒子還真不錯，可以跟兒子撒嬌，看到兒子成熟穩重就很開心，現實生活中鍾欣凌育有2女，笑問要不要再生一個兒子，鍾欣凌嚇傻說：「我停經了」，惹笑大家。

王品澔在劇中大膽向媽媽坦承出櫃，情緒被媽媽接住，而他也當媽媽的後盾，陪伴媽媽渡過低潮，劇中表現圈粉無數，杜政哲就爆料王品澔第一次試鏡就缺席，「那時候我心裡就想，你不會再有這個機會了」。

王品澔得知消息很錯愕，隨即傳訊息給杜政哲解釋缺席原因，「我以為我會有第二次試鏡機會，沒想到沒有了，那天我知道我真的心情很不好」；杜政哲坦言機會是留給準備好的人，「我鎖定的演員發生一些事情，就又找到王品澔，這一切都是緣分」。

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而王品澔抓住第二次試鏡的機會，他坦言再去試鏡其實很緊張，但努力達到導演和編劇的要求，「我真的很喜歡這個角色」。

鍾欣凌這次演出小三，也有不少親密戲，她表示拍親密戲時不會跟老公報備，「他不會評論我太多，工作上我不會問老公，工作就是我一個人的領域，回家不會討論工作」，鍾欣凌也相信老公能夠理解，因為老公也是演員出身。（編輯：李亨山）1140619