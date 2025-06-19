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葡萄牙副議長薩萊瓦籲勿屈服中國 擬推動設立在台代表處

2025/6/19 18:21（6/19 19:12 更新）
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曾為葡萄牙外交委員會成員、現任國會副議長薩萊瓦（中）17日在新政府施政計畫全院辯論時，呼籲政府深化與台灣的關係，並表示將提出決議文，仿效多數歐盟成員國，推動在台設立常設外交經濟代表處。（薩萊瓦提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年6月19日
曾為葡萄牙外交委員會成員、現任國會副議長薩萊瓦（中）17日在新政府施政計畫全院辯論時，呼籲政府深化與台灣的關係，並表示將提出決議文，仿效多數歐盟成員國，推動在台設立常設外交經濟代表處。（薩萊瓦提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年6月19日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）葡萄牙國會副議長薩萊瓦17日在新政府施政計畫全院辯論時敦促政府，深化與台關係。他表示，未來將提出多項決議案，包括仿效其他歐盟成員國，推動在台灣設立常設外交經濟代表處，盼政府「鼓起勇氣」，勿「屈服於中國」。

葡萄牙5月中甫舉行國會選舉，新內閣剛成立。國會於17及18日針對新政府工作計畫進行辯論，邀請總理率閣員報告新政府施政計畫內容。

薩萊瓦（Rodrigo Saraiva）17日上台發言，利用質詢3分半鐘的機會，明確表達葡國應與台灣建立堅實雙邊關係，比照歐盟多數成員在台設立常駐機構。

薩萊瓦質詢時指出，政府施政計畫在「外交事務」第一章中提出了葡萄牙外交政策的新原則，即「雙邊化多邊主義」，並希望讓該原則成為葡萄牙政府所有外交行動的綱領。

他引用計畫中的另一句話：「在貿易不穩定的地緣政治背景下，地緣經濟維度顯得尤為重要。我們必須加倍努力，推動經濟產業國際化，特別是透過貿易夥伴的多元化。」

葡萄牙政府最新外交綱領，推動「加強與亞洲主要國家和市場的雙邊經貿和文化關係」，以「實現夥伴關係多元化，深化雙邊關係」。

薩萊瓦讚許政府在計畫措施指出，要「加強葡萄牙在戰略地區，特別是非洲和亞洲的影響力」，並強化「經濟外交的角色」，同時增進葡國海外僑民的利益。

副議長薩萊瓦表示，所屬政黨自由倡議黨（Liberal Initiative）「即將在接下來幾天，提出多項深化與台灣關係的決議案，包括設立在台外交經濟代表處」，「接下來就要看政府是否能說到做到，抑或是計畫僅是外交辭令」。

他指出，台灣符合政府計畫提及的所有標準，希望政府言行合一。「葡萄牙應推動與台灣的雙邊關係，並向許多其他國家一樣務實」。

薩萊瓦強調，在台設立外交經濟代表處不會是一個單邊的行動或決策，因為多個歐盟成員國都已經在台灣設立常設經濟代表處，如德國、英國、法國、瑞典、芬蘭、西班牙、立陶宛、奧地利、愛爾蘭、丹麥、義大利、瑞士、波蘭等，「並不會超出我們的多邊關係範圍」。

最後副議長薩萊瓦向總理與外長喊話，「葡萄牙政府會堅持新方向嗎？還是會繼續屈服於中國？在外交政策方面，它將只停留在口號上，還是最終會鼓起勇氣付諸行動？」

影片來源：Iniciativa Liberal

薩萊瓦17日發言後，隨即在個人Instagram與YouTube平台上分享發言影片，標題為：「落實還是屈從？政府的現實檢驗」。

18日，自由倡議黨繼續追擊，在其YouTube平台上傳薩萊瓦發言，標題改為：「台灣：我們會設外交與經濟代表處嗎？」並附上中華民國國旗。

台灣駐葡萄牙代表張亞光19日接受中央社訪問時表示，「3分多鐘發言時間對230位議員而言相當有限，薩萊瓦議員利用寶貴發言時間，表達支持台灣立場，並要求政府強化與台灣雙邊關係，我們非常感謝」。

她指出，尤其這兩天國會為全院辯論議程，全葡萄牙關心政治的人都會注意，話題性遠高於之後的議程，這個時間點提出能引起更多關注。

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張亞光告訴記者，「且副議長曾是外交委員會成員，熟稔國際關係與外交趨勢，發言敦促政府落實施政綱領十分適切，也反映葡國政策走向多元與主體性，強調價值的重要」。

近年台灣企業增加赴葡萄牙投資，包括台泥，以及紡織、單車製造業等。台灣背包客也逐漸發現葡國是塊「隱藏的瑰寶」，旅遊人數水漲船高，皆有利雙邊關係發展。張亞光說，期盼在薩萊瓦的推動與呼籲下，能推進深化台葡關係的討論。（編輯：高照芬）1140619

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