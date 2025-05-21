歐洲台商年會葡萄牙登場 盼共開拓台灣國際布局

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）歐洲台灣商會聯合總會年會首度於葡萄牙舉辦，駐葡萄牙代表張亞光在15日履新當天下午隨即迎接200多位歐洲台商。她在活動致詞時期許結合民間與民主夥伴力量，開拓台灣國際空間、擴展台商產業版圖。

歐洲台灣商會聯合總會第31屆年會暨第2次理監事聯席會議（歐總年會）16日至17日在里斯本舉行。

駐葡萄牙代表張亞光15日抵任，當天下午馬上迎接200多位前來里斯本參加歐洲台灣商會第31屆年會的全球台商。在代表外交部16日舉辦歡迎晚宴後，旋即出席17日歐總年會開幕式等活動。

張亞光在歡迎晚宴致詞表示，歐洲台商總會30年來首度在葡萄牙舉辦，意義非凡，她非常榮幸出席活動，共同見證「這場凝聚台商力量、拓展國際布局的重要盛會」，並恭喜歐總團隊在總會長莊登翔領導下，成功承辦年會。

她指出，今年年會主題「強化歐台、促進未來」深具時代意義，不僅點出歐洲與台灣應加速經濟、科技與價值的連結，也與外交部推動的「總合外交」策略契合。

張亞光希望秉持「價值為本、經濟為用」的理念，結合民主夥伴共同力量，開拓台灣的國際空間，並擴展台商產業版圖。

面對國際地緣政治變局與全球供應鏈重組，台灣民主、創新的動能扮演了積極角色。藉由推動價值外交，深化與理念相近國家的合作。她提到政府讓台灣成為「經濟日不落國」的願景，盼加強與歐洲夥伴國家建立多層次的經貿網絡。

過程中，台商不只是參與者，更是推動者與領航者。她說向與會者表示，「強化歐台、促進未來」不只是今年的主題，更是海外台灣人共同的責任與使命。

張亞光強調「新雁行聯合艦隊」的戰略構想模式，透過公私協力、跨域合作及區域分工，讓政府、產業、僑台商共同攜手開拓海外新藍海。

她指出，外交部與駐外館處將和全球台商緊密合作，「讓台灣在世界舞台上不僅只是堅定的存在，更能做出積極貢獻，也期待在台商協助下，能與葡萄牙產官學各界合作，開展更多實質成果」。

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不少政要出席歐總年會，包括曾派駐台灣的巴拉圭駐葡萄牙大使席維羅（Raúl Silvero）、里斯本市政府主管經濟創新事務的一級主管穆拉（Diogo Moura）、里斯本市議員暨前歐洲議員法瑞亞（José Inácio Faria）等。

僑務委員會委員長徐佳青專程前來。此外，來自美國的世界台商聯合總會總會長吳光宜、日本的世總監事長謝美香，以及亞洲、美洲、非洲、大洋洲等地總會長、名譽總會長也都是與會貴賓。台、葡來賓彼此互動熱絡，並就如何深化雙邊關係及促進經貿交流交換意見。（編輯：張芷瑄）1140521