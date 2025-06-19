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無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流
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無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流

2025/6/19 14:00（6/19 14:56 更新）
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哥斯大黎加國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市18日專電）哥斯大黎加總統府今天證實，哥國情報安全局（DIS）5月間派遣5名官員前往台灣，接受情報技術培訓。同時哥國政府招商部門還加碼派員訪問台灣，希望尋求半導體的投資合作。

這是哥斯大黎加2007年和台灣斷交後，兩國政府首次的官方情報交流。日前在媒體批露之後，哥斯大黎加媒體「國家報」（La Nacion）18日報導，哥國總統府證實5名情報安全局官員於5月8日至31日間赴台，接受「基礎情報課程」培訓，而培訓期間相關費用則由台灣支付。

哥斯大黎加總統府強調，由於情報安全局並無相關培訓預算，因此必須把握這次難得的機會。

不只情報上的合作，哥斯大黎加對外貿易部部長托瓦（Manuel Tovar）也在國會外交委員會上證實，哥國對外貿易促進局（Procomer）已派遣2名官員前往台灣招商，希望能吸引投資，尤其是半導體產業，因為台灣在半導體方面「扮演極為關鍵的角色」。

哥斯大黎加派情報官員前往台灣受訓，也引起中國方面強烈抗議。中國駐哥斯大黎加大使館發表聲明，聲稱此舉違反「一個中國」政策，堅決反對哥斯大黎加與台灣進行任何形式的官方往來。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）在18日舉行的記者會上未特別針對中國的抗議做回覆，但嚴厲批評中國華為企圖影響司法部門和部分國會議員，查維斯也點名這些和中國利益及華為關係密切的議員是「外國利益的說客」。

哥斯大黎加政府在2023年8月發布行政命令，禁止來自非「布達佩斯公約」簽署國的企業，參與哥國5G電信網絡建設。華為因此向哥斯大黎加政府提出法律訴訟，要求解除禁令，但遭到哥國法院駁回。同時華為也因為長期以賄賂官員和詐欺等手段，取得5G通訊合約，被哥國司法部門調查並提起刑事訴訟。

此外，哥斯大黎加不僅確定將華為排除在該國5G通訊建設之外，美國川普（Donald Trump）政府也出手，加強對與中國關係密切的哥國官員施壓，甚至撤銷多位國會議員的簽證。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導分析，哥斯大黎加2007年與台灣斷交，也是中美洲第一個和中國建交的國家。但多年來，中國建交時的貿易投資承諾不只從未實現，2011年和中國簽訂自由貿易協定（FTA）後，貿易逆差反而更加擴大。甚至2022年來自中國的投資，只占哥斯大黎加外國直接投資（FDI）總額的0.05%，微乎其微。

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而總統查維斯2022年上任後，對中國的外交路線開始出現轉變。從排除中國企業參與敏感的5G通信基礎建設，到重新與台灣展開接觸，更積極與美國在對中戰略上保持同步。

報導指出，曾經率先與中國建交的哥斯大黎加，即使現在面對來自中國的強大壓力，仍堅持與台灣重新開展關係，台灣和哥斯大黎加在安全和科技關鍵領域上的合作，不只是美中大戰略下，開創外交新局的一種模式，也可以作為其他國家的參考範例。（編輯：田瑞華）1140619

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