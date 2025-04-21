宏都拉斯總統參選人表態與台灣復交 林佳龍：歡迎

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（中央社記者吳書緯台北21日電）宏都拉斯2023年與台灣斷交後，白蝦產業受到嚴重衝擊，部分總統參選人提出與台灣復交，外交部長林佳龍今天表示，「我們是歡迎」，台灣正協助中美洲友邦貝里斯的白蝦產業，透過榮邦計畫讓各國以與台灣有邦交為榮。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況。民進黨立委陳俊宇質詢時指出，宏都拉斯今年底將舉行總統大選，已有多位在野黨候選人提出要和台灣復交的政策。

林佳龍表示，確實有宏都拉斯總統參選人提出要與台灣復交，「我們是歡迎」，外交部也密切關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前出訪中南美洲時，公開肯定瓜地馬拉與台灣維持邦交，也肯定台灣持續增加對瓜地馬拉投資與援助。

林佳龍表示，宏都拉斯的白蝦產業現在很慘，整個瓦解，台灣現在也在支持貝里斯白蝦產業，衛福部派團赴貝里斯查廠，陸續完成相關程序，而台灣業者也希望進口白蝦、龍蝦等，台灣透過榮邦計畫幫助友邦繁榮，採經濟外交的方式，也讓友邦以與台灣有邦交為榮，包含巴拉圭的榮邦計畫也是類似情況，未來南美洲其他國家想和台灣談建交，都可以比照辦理。

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民進黨立委王定宇質詢時，關切目前有無國家尋求與台灣重建或建立新的正式邦交關係。

林佳龍表示，「我們朝這個目標」，但還沒有到成熟階段，當然希望增加邦交國，以前談建交都會涉及相關條件等，現在沒有談條件；目前就是將已建交的協助發展模式做好，未來可以適用在與台灣建交的國家。（編輯：謝佳珍）1140421