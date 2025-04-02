加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》中共對台軍演出動71軍機25船艦 國防部嚴密監控
首頁 / 國際

與台灣斷交白蝦出口崩盤 宏都拉斯想重回台灣市場

2025/4/2 08:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）宏都拉斯在2023年與台灣斷交後，白蝦產業失去台灣市場近乎崩盤。宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）31日公開表示，宏都拉斯政府正重新尋求接觸台灣市場，以挽救受創的蝦類產業。

雷依納接受宏都拉斯媒體「美洲廣播」（Radio America）專訪表示，因為遲遲無法打開中國市場，為了挽救白蝦產業，宏都拉斯正在尋找「重新」與台灣市場接觸的可能性，並且希望與南韓合作，獲得輸入的衛生許可。

雷依納上週為了慶祝中國和宏都拉斯建交兩週年，前往中國訪問，3月28日結束行程返回宏國。

「美洲廣播」報導，根據宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）數據顯示，和台灣斷交後短短兩年內，宏都拉斯白蝦出口暴跌67%，更造成超過1萬4000名工人失業。而在斷交前，台灣採購量佔了宏都拉斯白蝦出口的40%以上。

「美洲廣播」表示，中國在建交時曾經承諾將大規模採購宏都拉斯白蝦，但是兩年過去，承諾一再跳票。

報導也指出，中國業者去年6月曾赴宏都拉斯考察蝦類養殖，並且宣稱要大手筆採購250個貨櫃的白蝦，讓宏國業者寄與厚望，但是最後中國僅採購了一個貨櫃，作為福州水產養殖博覽會展示使用，讓宏都拉斯全國水產養殖協會（Andah）指控中國的態度「粗魯並且令人厭惡」。

此外，宏國媒體「新聞報」（LA PRENSA）也統計，2024年中國全年只買了2個貨櫃的白蝦，直到今年2月中才出口另外2個貨櫃；意即中國和宏都拉斯建交2年，總共只買了4個貨櫃，跟原先承諾的數量天差地遠。

面對全國超過一半白蝦養殖業者倒閉，宏都拉斯經濟部撇除責任，表示「宏都拉斯政府沒有和中國簽訂任何採購白蝦的合約。」

google news透過 Google News追蹤中央社

除了白蝦出口問題，「新聞報」（LA PRENSA）指出，根據宏都拉斯中央銀行（BCH）的數據，宏國對中國的貿易逆差一再擴大。2024年宏都拉斯出口中國僅有3590萬美元，但中國出口宏都拉斯卻增加至25億5000萬美元，逆差超過25億美金以上。而宏都拉斯和中國進行的自由貿易協定談判，從2023年7月開始到現在，也還沒有具體結果，更不知何時才能達成協議。

「中美洲360」（CentroAmerica360）更報導，今年3月24日，宏都拉斯與中國慶祝建交兩週年，兩國官員在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）簽署了一份新的協議，中國將捐贈298輛救護車，以及用於咖啡種植的太陽能乾燥機等農用機具，但這些協議內容卻只是先做捐贈的「初步技術研究」，沒有承諾任何實際的時間，等於又是一張空頭支票。（編輯：陳慧萍）1140402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：