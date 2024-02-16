宏都拉斯積欠台灣逾139億 外交部：正常還款無違約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北16日電）宏都拉斯媒體指出，宏國與台灣斷交後，仍積欠台灣約新台幣139億元債務。外交部今天回應，此債務是台灣的銀行業者與宏國依商業貸款模式放款，即使台宏關係生變仍不影響合約，目前均正常還款、無違約。

宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）指出，宏國在與台灣斷交近11個月後，仍積欠台灣超過4.4億美元（約新台幣139億元）的債務。

外交部對此回應，有關報導所載宏都拉斯積欠台灣的債務，是台灣的銀行業者與宏國政府依商業貸款模式進行的放款，借貸合約載明雙方權利義務，並訂有爭端解決機制及訴訟管轄機制等。

外交部強調，即使台宏兩國關係生變，貸款合約並不受影響，宏國仍須依約繼續償還本息給台灣的銀行。

外交部說明，目前宏國向台灣的銀行貸款案均正常還款，並無違約情形；日後倘遇有違約情事，銀行也可依商業貸款實務，循國際司法途徑進行追償。（編輯：林克倫）1130216