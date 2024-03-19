宏都拉斯轉單效應 台灣採購瓜地馬拉咖啡金額創新高

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市18日專電）台灣咖啡業者近日組團赴瓜地馬拉，參訪瓜國咖啡生產。外交部中美洲經貿辦事處（CATO）表示，此行將採購總價260萬美金的咖啡，金額創下歷年考察團的新高，其中包括從宏都拉斯轉單到瓜地馬拉的咖啡採購量。

由台灣9家主要咖啡業者組成的考察團，17日抵達瓜地馬拉，實地參訪瓜國咖啡生產。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧表示，2023年台灣進口瓜地馬拉咖啡，比起2022年增加3.84%；瓜地馬拉是台灣第4大咖啡的進口國，佔全台灣消費市場的12%。換句話說，台灣每賣出10杯咖啡，就有超過一杯是來自瓜地馬拉。

去年瓜地馬拉咖啡協會（ANACAFE）曾率領業者來台，參加台北國際咖啡展，推廣瓜國咖啡，當時台灣業者就下單採購70萬美金。2023年瓜國卓越盃（cup of excellence）精品咖啡冠軍，也是由台灣18家業者合力標下，可見對瓜國咖啡品質的肯定。

徐韶慧強調，考察團預計下單26個貨櫃，468噸重，總價高達260萬美金的咖啡豆，採購價量都破歷年紀錄。除了台灣越來越多人喝咖啡，市場需求擴大外，去年3月台灣與宏都拉斯斷交後，台灣業者已經減少向宏國採購17%的咖啡，部分訂單因此轉向瓜地馬拉。

雖然台灣進口量，只占瓜地馬拉咖啡出口的2%，不如鄰近日本的12%，但是台灣進口多為本地市場消費，而日本的角色偏向經銷商，進口瓜國咖啡豆後進行包裝，再銷售到其他國家，包括台灣。因此中美洲經貿辦事處希望能建立台瓜咖啡業者直接採購管道，降低雙方成本，省下經日本轉手銷售的費用。

瓜地馬拉有8個咖啡產區，每個產區的氣候，海拔高度，地理環境均不相同，也因此咖啡風味各異。考察團將實地前往阿蒂特蘭（Atitlan）以及安地瓜（Antigua）兩個主要產區。瓜地馬拉咖啡協會也特別安排咖啡杯測，現場讓台灣業者評鑑，各個產區不同品種咖啡香氣與風味。

瓜地馬拉咖啡協會表示，咖啡是瓜地馬拉的重要經濟命脈和出口農產品，每年創造超過50萬個就業機會，為全國12萬5000個以上的家庭提供生計。2022年至2023咖啡產季，瓜國就出口390萬袋生豆（每袋60公斤），創造超過9.44億美元的外匯收入。其中，亞洲市場購買量佔了22%，還在持續成長中。

瓜國外交部官員也指出，台灣和瓜地馬拉簽有自由貿易協定，在「近岸生產」的策略下，瓜地馬拉可成為通往美洲主要市場的分銷中心，而台灣則是瓜國面向亞洲其他國家，分銷各種產品的據點，雙方各項產業合作可望更為強化。（編輯：陳慧萍）1130319

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧受訪表示，這次咖啡考察團預計採購26個貨櫃，總價260萬美金的咖啡豆。中央社記者李登文瓜地馬拉攝 113年3月19日