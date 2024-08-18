宏國前副總統盼復交 外交部：與各國交往不預設前提

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，若贏得2025年宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。外交部今天回應，將持續關注宏國的政治情勢，與世界各國交往不會預設前提。

納斯拉亞（Salvador Nasralla）在接受宏都拉斯當地媒體「美洲電台」（Radio America）專訪時，再次反對宏國與中國簽訂自由貿易協定（FTA），納斯拉亞更強調，如果他當選總統，將再次承認台灣是一個國家，並且恢復和台灣的外交關係。

外交部今天表示，外交部注意到納斯拉亞發表2025年如果當選總統將與台灣復交，並列舉諸多中南美洲國家與中國交往過程中「未蒙其利、先受其害」的知名案例等相關言論。

外交部強調，將持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，也不會預設前提，任何有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部一向都認真看待，並全力以赴。

外交部指出，中國長期對台灣友邦威脅利誘從未間斷，意圖孤立台灣的國際地位，尤其宏國與中國自去年3月建交以來，雖然渴望在經貿及投資領域受惠，但事實證明，中國對宏國始終未能履行鉅額建交承諾。

外交部表示，宏國不僅絲毫未獲得預期的益處，反而面臨養蝦業急劇崩潰和雙邊貿易嚴重失衡的惡果，再一次凸顯中國在外交場域無所不用其極的惡劣行徑。

外交部說，相對於中國為達目的不擇手段的外交行徑，台灣向來秉持互惠互助的精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹。（編輯：蘇志宗）1130818