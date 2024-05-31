中國利誘中美洲國家建交 瓜地馬拉學者：大幅投資5G通訊產業目標竊密

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）中國近年大開投資支票，引誘台灣中美洲友邦與其建交。瓜地馬拉學者巴科尼提出警告，中國對民生產業毫無興趣，只大幅投資5G通訊產業，目的無非想掌握中美洲國家，以及與美國的通訊和機密。

巴科尼（Lourdes Balconi）任教於拉法耶蘭帝瓦大學（Universidad Rafael Landivar），是瓜地馬拉研究兩岸問題與國際關係的權威。

巴科尼接受中央社記者專訪表示，中國從2006年開始，就在中美洲打著建交換鉅額投資的支票，讓包括哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜和宏都拉斯，陸續與台灣斷交。但是中國與這些國家建交後，原先承諾的投資採購和經濟援助，卻是空口說白話。宏都拉斯的白蝦業者，從和台灣斷交前的250家，到現在已經倒閉3分之2，就是最好的證明。

巴科尼指出，根據過去近20年的統計數據，中國對協助當地民生基礎需求興趣缺缺，卻針對性地大舉投資中美洲國家的5G通訊產業，讓華為和中國相關電信業者，進佔中美洲。尤其是擁有運河、地位重要，也與美國關係密切的巴拿馬，中國前後8年間4度投資電信通訊產業，金額已超過1億5千萬美金；哥斯大黎加、尼加拉瓜也榜上有名。

巴科尼表示，5G通訊是國家安全問題，如果中國透過投資可以掌握中美洲的通訊產業，等於也可以掌握美國和中美洲國家的互動和機密，這是美國現在最為憂心的，也是為何拜登政府頻頻制裁華為，拿華為開刀的原因。

瓜地馬拉是台灣在中美洲最後一個邦交國，自然也成為中國的首要目標；巴科尼認為，不管是以外交勒索，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆來威脅，還是中國政府高分貝公開施壓，以長期中國和瓜地馬拉的巨額貿易逆差，認為瓜國與其建交後就可以大量出口賺錢，事實上是一種「商業幻覺」，因為中國並不在乎瓜地馬拉的市場。

巴科尼指出，雖然中國會持續施壓，但是瓜地馬拉最大盟友的美國，也會運用各種影響力協助抗衡。歐盟市場也是瓜國正在積極拓展的方向。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）今年2月出訪歐洲國家，並和歐盟簽署包括貿易投資等備忘錄，爭取雙邊商業合作，就是最好的例子。

不過中國動作頻頻，從先前故意放出瓜地馬拉總統拒絕出席520台灣總統就職典禮的消息，到最近的進口禁令，依然令人憂心。巴科尼指出，很多「假訊息」最先都是在社群媒體流出。有心人士利用瓜國民眾過度依賴社群媒體獲得訊息的習慣，開始在網路新聞傳播，之後再由中國外交部公開回應這些未經證實的訊息，以達到國際宣傳的效果。

巴科尼提出示警，這一連串的動作，其實就是操作「認知作戰」的模式，未來恐將會是台瓜兩國外交關係不可忽視的威脅。（編輯：陳慧萍）1130531