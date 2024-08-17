宏國前副總統：中國推動FTA企圖「殖民宏都拉斯」

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市16日專電）宏都拉斯與中國的自由貿易協定（FTA）無法達成最後共識；中國外交部副部長華春瑩近日訪問宏國表達關切。宏國前副總統公開批評，中國以FTA投資做幌子，企圖「剝削」和「殖民宏都拉斯」。

宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）報導，宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）13日接見華春瑩，雙方針對教育、消除貧困等議題交換意見。但華春瑩最主要的目的是兩國FTA談判，引發宏國內部爭議和反對，表達關切並施加壓力。

宏國產業界及經濟發展部長賽拉托（Fredy Cerrato）都跳出來反對和中國簽署FTA。因為不僅條件不公平，更會傷害宏國經濟。

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）15日在社群平台X發表強烈言論，嚴詞批評包括總統卡斯楚等政府官員是「騙子」。

他表示，和中國簽FTA唯一受惠的就是卡斯楚和她的親信，因為中國不是來幫忙的，他們只是要「殖民」並「剝削」宏都拉斯人民。

納斯拉亞以鄰近中美洲國家和中國建交後的慘痛經驗為例指出，中國真正來投資的是國營企業，重心不在發展商業，而是覬覦占有礦產資源，例如在秘魯和玻利維亞的礦業開發。中國在當地的礦產企業，更蔑視工人的人權和尊嚴。

另外，像哥斯大黎加、巴拿馬和薩爾瓦多的例子證明，中國以龐大市場做承諾，讓對方充滿幻想，最終卻只是一場空。中國以過剩產品傾銷這些國家，毀滅當地中小企業；即使曾承諾給宏都拉斯各項援助，最後也是口惠而實不至。

納斯拉亞曾是現任宏都拉斯總統卡斯楚盟友，也曾是該國第一副總統。但卡斯楚推動和中國建交時，納斯拉亞力挺台灣，多次公開反對，甚至批評卡斯楚「出賣主權給中國」，要求維持與台灣的邦交關係。

納斯拉亞正爭取所屬黨派的總統候選人提名，希望組成聯盟挑戰現任總統政權。（編輯：陳妍君）1130817