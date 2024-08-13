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簽FTA中國占盡便宜 宏都拉斯國內質疑聲浪不斷

2024/8/13 12:56（8/13 13:55 更新）
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圖為宏都拉斯國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）宏都拉斯與中國的自由貿易協定（FTA）談判，遲遲無法達成最後共識，宏都拉斯產業界甚至政府官員都跳出來質疑，認為兩國的自由貿易協定條件不僅不公平，更傷害宏國自身投資和就業。

宏都拉斯媒體「前鋒報」（El Heraldo）報導，對於和中國的自由貿易協定談判，宏國經濟發展部（Economic Development）部長賽拉托（Fredy Cerrato）直言，中國方面提出的關稅條件「根本不利於宏都拉斯人民」，而且態度非常強硬。

賽拉托也表示，中國向宏都拉斯出口了超過25億美元（約新台幣817億元），但是宏都拉斯卻只出口中國價值約4000萬美元的咖啡，雙方貿易存在相當大的不對等。賽拉托先前就曾經批評，雖然宏都拉斯白蝦外銷中國可以免除關稅，但中國的報價卻堅持只有台灣的一半。

宏都拉斯私人企業委員會（Cohep）執行董事烏爾特科（Armando Urtecho）受訪時也強調，「中國提出的條件，無論是政府還是私人企業都無法接受，因為保護宏都拉斯的本土投資和就業環境，非常重要」。

宏國媒體也專訪該國國際法專家培瑞斯（Graco Perez）。培瑞斯分析，在宏都拉斯和中國建交後，第一批宏國的白蝦花了將近一年半的時間，才賣到中國。其中只有36噸免關稅。此外，包括咖啡和香蕉等產品，出口量完全沒有增加。

在與中國的FTA談判中，宏都拉斯希望出口包括白蝦、咖啡、可可、甜瓜、秋葵、火龍果、糖等20多種農漁產品。

宏都拉斯的產業界也認為，一旦和中國簽署自由貿易協定，獲利的將只有少數特定人士；而中國廉價產品大舉入侵，宏都拉斯的中小企業恐怕會爆發倒閉潮，造成更多失業問題。

宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）也報導，自從中國和宏都拉斯在2023年3月26日建交以來，宏國僅收到中國提供的2億8000萬美元，用於修繕學校，另外捐贈10萬美元購買醫療用品。其他在建交時承諾的各項條件，都沒有實現。（編輯：唐佩君）1130813

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