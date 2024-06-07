WTO協商碰壁 瓜地馬拉業者籲停止出口中國

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）針對中國禁止瓜地馬拉貨物進口，瓜地馬拉和中國在世界貿易組織（WTO）的代表團近日首度舉行會議，但中方仍然不願回應。瓜國出口業者公會（Agexport）對此相當不滿，呼籲業者無限期停止出口中國。

根據瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜地馬拉世界貿易組織（WTO）代表團在會議中要求中國解釋，從第一批瓜國咖啡及夏威夷豆被中國扣留在港口，至今已經超過兩個星期，為什麼仍無法放行。瓜方也要求中國說明，這種禁止進口的措施，是否會擴及到其他瓜國商品。

不過中國代表團只表示將諮詢海關及經濟部門，了解具體情況，沒有給出答案。這與兩星期前，中國外交部發言人的回應一樣，沒有任何進展。

對於中國使出拖字訣，瓜國業者相當不滿。瓜國出口業者公會（Agexport）總幹事卡巴利多（Amador Carballido）表示，公會已經明確地建議瓜國業者「無限期」停止向中國出口貨物，除非中國方面作出明確回應。

瓜國出口業者公會（Agexport）表示，目前還不是在世界貿易組織（WTO）提出訴訟的時機，但如果兩國代表團在會議上遲遲沒有結果，瓜地馬拉將不排除以更正式的協商途徑來處理。

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「自由新聞報」報導，被中國扣押的瓜國貨櫃屬於FOB（Free On Board，船上交貨）的出口類別。這是指賣方（瓜地馬拉）出貨到船上後，由買方（中國）承擔貨物的費用、風險、損壞等。這代表貨物已經屬於中國買方，但是仍有部分款項還沒有支付，所以只要貨櫃繼續被扣留，瓜國業者就無法拿到剩餘款項。

報導指出，已經有中國進口商收到政府通知，建議最好不要再從瓜地馬拉進口產品。而瓜地馬拉業者也正在和瓜國政府合作，尋找新的出口市場。（編輯：馮昭）1130607