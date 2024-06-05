別信中國夢 學者籲瓜地馬拉勿成美中對抗棋子

（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）面對中國以經貿勒索外交的手段，瓜地馬拉學者評論指出，中國為了抗衡美國，並顧及自身的「一個中國」政策，其實是把瓜地馬拉當成一顆棋子。他呼籲瓜國各界應該清醒，不要再相信「中國夢」。

中國禁止瓜地馬拉咖啡豆及夏威夷豆進口，陸續又傳出11個貨櫃無法靠港，但中方仍然沒有具體澄清或回應。這一連串事件，在瓜國產官學界及媒體輿論持續發酵。瓜國知名國際關係學者，也是主流媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）專欄作家楚希尤（Pedro Trujillo）發表評論，嚴詞批評中國。

楚希尤指出，從過去哥斯大黎加和薩爾瓦多等國的例子來看，北京當局承諾的短期利益，並且買通政客，讓他們可以向選民交代與中國建交的確可以換來好處。但這些選民卻不知道，透過和中國貸款、投資以及經濟援助，其實是押上國家的未來，最後也成為短視近利的囚徒。

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對於瓜國部分人士主張和中國強化經貿關係，楚希尤批評，和中國做生意只是讓少數人得利，但真正的結果，是瓜國國內市場被中國廉價產品淹沒。因為中國出口這些產品，都是由不符合國際勞動標準，或沒有基本人權保護的工人所製造，因此他們能夠以低價出口搶占市場，但卻帶來嚴重污染。

他強調，中國不只控制這些拉美國家的金融和經濟，現在更把矛頭對準戰略基礎設施、港口、礦業及發電廠，要推動中國的地緣經濟戰爭，與美國抗衡。而瓜國和台灣維持外交關係就像是一顆絆腳石，因此中國以禁止進口來報復，也凸顯中國根本不尊重法律和國際貿易協定（編輯：韋樞）1130605。