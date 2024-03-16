宏都拉斯斷交後留台學生斷炊？大學將適時協助

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（中央社記者陳至中台北16日電）宏都拉斯去年3月宣布與台灣斷交，宏國政府當時承諾接手補助在台留學生繼續就學，有媒體指今年傳出未依約撥款。台灣教育部表示，學生若有困難，各校將適時透過紓困金、工讀等方式協助。

宏都拉斯過去與台灣建交長達82年，宏國外交部去年3月25日（台灣時間26日）在社群網站宣布與台灣斷絕外交關係，隨後即與中國外交部在北京簽署建交公報，使宏國與台灣的邦誼劃下句點。

國內媒體報導，台宏2023年3月斷交，外交部在該學期結束後，不再提供台灣獎學金給宏國在台留學生，由宏國政府後續接手補助學生繼續在台就讀，但今年卻傳出未依約撥款。

依據台灣教育部統計，112學年度宏都拉斯在台就讀學生人數共285人，包括正式修讀學位165人、僑生1人、華語生118人、交換生1人。另依據台灣及華語文獎學金辦公室統計，宏都拉斯籍的前外交部台灣獎學金受獎生有104人，後續有64人繼續留台。

由於學生來去數字會有浮動，教育部目前暫無精確的各校統計數字。至於媒體報導學生今年開始未收到宏國政府款項，教育部說，將適時請相關學校加強對學生的關懷及輔導。原則上可依校內相關規定申請獎助學金、緊急紓困助學金、學雜費減免或分期繳納，或由學校協助安排工讀。

台灣大學國際長袁孝維接受中央社電訪表示，斷交後受影響的學生有27人，其中26人是大學部，1人讀碩士，其中有12人預計今年畢業。

台大當時承諾，外交部的獎學金停止後，仍會給予學雜費全免補助，讓學生能夠讀到畢業。至於生活費或其他開銷，則可轉申請台大提供給國際學生的獎學金，每個月有新台幣8000元。

袁孝維表示，國際生的獎學金有成績要求，但門檻不算太高，依各年級不同，等第績分平均（GPA）要3.0到3.33不等。如果學生還是有困難，向校方反映，仍會想辦法協助。她強調，斷交是遺憾的事，但事涉人權和受教權，以大學的高度，不會跟政治綁在一起，仍會盡力協助宏國學生。

政治大學國際合作事務處承辦人員告訴中央社記者，目前約有10名宏國學生繼續就讀。對於原本領有台灣獎學金的學生，政大以專案吸收學費，確保可順利讀到畢業；至於一般生活開銷，則會優先安排工讀機會；如果真的陷入困境，也可申請校友捐款成立的外籍生急難救助金。

政大承辦人員提到，有聽說宏國政府接手補助一事，但學生也反映，他們國家在這件事情的處理步調比較慢，後續有沒有如期拿到款項，會再詢問學生看看。

清華大學全球長嚴大任表示，外交部的獎學金在斷交後理所當然會停止，畢竟是納稅人的錢，「不然會被罵慘。」據他瞭解，很多宏國學生斷交後選擇回國，或是轉到中國大陸念書，如果要繼續留在台灣，原則上須自己想辦法。

不過，嚴大任說，學校站在人道立場，還是有提供急難救助等方式，不會讓學生餓肚子。但這是短期「救急不救窮」的方式，長期若有需求，學校則是提供工讀機會，讓學生透過付出，獲得一些金錢的補貼。

台灣師範大學國際長劉以德表示，宏國學生到台師大，大都是短期學習華語，原本就預計停留3個月到半年，念完就離開了，因此較不受斷交影響。

外交部今天稍早表示，斷交後曾協調教育部，洽請接受台灣獎學金的宏國學生就讀學校提供協助，在就讀的26所學校中，有20所願意提供獎助學金和學雜費減免等緩衝補助。（編輯：陳政偉）1130316