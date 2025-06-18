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以色列伊朗衝突 美軍印太司令部提高安全警戒

2025/6/18 10:39
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（中央社首爾18日綜合外電報導）以色列和伊朗近日衝突升高，引發中東戰火擴大疑慮，駐韓美軍已將安全防護措施提高一個等級。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，駐韓美軍在社群媒體平台X聲明說：「美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）負責區域內的所有設施都已將部隊防護狀態（FPCON）等級從Alpha提升至Bravo，作為預防措施。」

然而駐韓美軍並未說明提高FPCON等級的原因。Bravo是軍人安全保護5個等級中的第3高，高Alpha一級，適用於出現較高且較可預測的威脅時。

美軍印太司令部本月14日透過官方網站發出類似聲明，稱美軍印太司令部轄區內所有設施均已提高FPCON等級。

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聲明解釋說：「儘管目前沒有針對這個區域的具體威脅，這項變動反映提升整體警戒，符合國防部安全規範。」

然而一名不具名駐韓美軍人員昨天告訴韓國前鋒日報，駐韓美軍的FPCON等級「過去一年」維持在Bravo，但未說明為何駐韓美軍的聲明與他的說法有出入，僅解釋說「我們通常不會對媒體公開駐韓美軍的FPCON等級資訊」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140618

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