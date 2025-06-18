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中東情勢未歇 外交部持續協助以色列及伊朗台灣人離境

2025/6/18 09:18
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（中央社記者吳書緯台北18日電）以色列與伊朗衝突情勢未歇，外交部今天指出，兩國空域仍是關閉狀態，繼15日駐以色列代表處與駐約旦代表處共同協助14名滯留以國的台灣人入境約旦並返國，駐以色列代表處近日再協助2批共6名在以國的台灣人搭車前往邊關入境約旦。

外交部表示，目前已有3名台灣人自陸路平安離開伊朗前往土耳其，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與台灣人間持續保持密切聯繫，協助有意離境的國人。

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由於中東區域緊張局勢持續，外交部再次籲請民眾，近期避免前往以色列與伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。

外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話；在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。（編輯：楊凱翔）1140618

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