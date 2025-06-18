高雄阿蓮區工廠意外 員工遭鋼瓶架砸傷命危送醫

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（中央社記者張已亷高雄18日電）一家氣體公司何姓員工今天上午在高雄阿蓮區工廠作業時，遭墜落鋼瓶架砸中頭部，何男經送醫搶救恢復生命跡象，警方派員到場鑑識並通知勞工局勞檢，以釐清事發經過及相關責任。

高雄市政府警察局湖內分局員警指出，上午9時49分許獲報，指阿蓮區玉安街某工廠發生工安意外事故，經派員到場確認為61歲何男遭裝有鋼瓶鐵架砸中頭部，救護人員到場發現何男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，所幸何男經送醫搶救後，已恢復生命跡象。

警方表示，初步了解何男任職某氣體公司，今天駕駛大貨車前往公司工廠執行回收舊二氧化碳鋼瓶作業，何男在進行吊掛作業過程中，疑因吊環斷裂，造成裝有鋼瓶的鐵架整體脫落，砸中何男頭部。

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警方指出，事發後已立即封鎖現場，並通知偵查隊鑑識小組人員及高雄市勞工局勞檢處到場協處，並調閱監視器影像及訪查相關證人，以釐清事發經過及肇因責任。

警方呼籲，施工單位及工地作業人員應落實職業安全防護措施，定期檢視相關設備與吊掛機具，確保作業程序符合法令規定，防範類似事件再次發生。（編輯：謝雅竹）1140618