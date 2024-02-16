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宏都拉斯斷交近11個月 仍欠台灣逾139億元

2024/2/16 12:47（2/16 12:57 更新）
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圖為中華民國國旗與宏都拉斯國旗。（路透社）
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（中央社宏都拉斯首都德古西加巴15日綜合外電報導）宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）指出，宏國在與台灣斷交近11個月後，仍積欠台灣超過4.4億美元（約新台幣139億元）的債務。

宏都拉斯過去與台灣建交長達82年，雙方在經貿合作多有碩果，台灣並多次在宏國有需要時伸援，不料宏國仍轉與中國建交。

宏國外交部去年3月25日（台灣時間26日）在舊稱推特（Twitter）的社群網站X發文，宣布與台灣斷絕外交關係，隨後即與中國外交部在北京簽署建交公報，使得宏國與台灣的邦誼劃下句點。

「新聞報」稱，根據宏都拉斯財政部數據，截至2023年年底，國家積欠台灣的債務為4.4億美元。

報導指出，在宏都拉斯現任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）任內，宏國沒有再向台灣進行借貸，最近一筆貸款是在前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）執政期間於2019年獲得的3億美元（約新台幣94.8億元）。

文中提到，來自台灣的資金已分配用於住宅重建、學校基礎設施、校園膳食等計畫。

「新聞報」提到，宏都拉斯政府聲稱，與台灣斷交是為了從中國尋求更大的經濟支持和更多融資。

報導也提及，宏都拉斯與台灣關係破裂影響了白蝦出口，因為台灣是宏國白蝦的主要銷售夥伴；宏都拉斯試圖在同樣的關稅優惠條件下，出口白蝦給中國。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130216

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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