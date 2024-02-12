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台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ夯菜單

2024/2/12 10:49（2/12 11:06 更新）
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在技術團努力下，成功幫助友邦巴拉圭養殖淡水白鯧。（駐巴拉圭技術團長周俊賢提供）中央社記者黃雅詩傳真 113年2月12日
在技術團努力下，成功幫助友邦巴拉圭養殖淡水白鯧。（駐巴拉圭技術團長周俊賢提供）中央社記者黃雅詩傳真 113年2月12日
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（中央社記者黃雅詩台北12日電）南美友邦巴拉圭熱愛燒烤，油脂豐富的「淡水白鯧」深受歡迎，不過當地白鯧一度因汙染等問題產量銳減，多虧台灣引進專業養殖技術幫助復育成功，讓白鯧重新成為當地BBQ的熱門菜單。

在巴拉圭深耕7年多的國合會駐巴拉圭台灣技術團長周俊賢，日前接受中央社越洋電訪，分享台灣幫助巴拉圭復育淡水白鯧的成功經驗。

他表示，巴拉圭漁獲量大減的主因，包括氣候變遷、河川汙染、興建水力發電廠、過度捕撈等，先前巴拉圭主要養殖吳郭魚，巴國希望擴大繁殖經濟魚類，特別是適合燒烤的淡水白鯧，過去十幾年來曾委請其他國家的技師協助，但都無法成功。

周俊賢表示，過去巴拉圭養殖業曾從巴西走私白鯧魚苗進來，卻衍生帶入疫病疑慮，台灣技術團作法是運用巴國「原生種」，突破技術難關大量繁殖，讓巴國白鯧養殖可以自立、不靠他國。

周俊賢坦言，起初計畫困難重重，例如對當地種魚特性摸不著頭緒，做人工繁殖造成大量死亡，經常必須重新到河流找尋種魚，不符經濟效益，幸虧後來從台灣引進專利的自動產卵孵化系統，由人工方式轉成自然交配繁殖，讓死亡率大減。

周俊賢說，新技術甚至讓種魚交配完幾天又能交配，種魚消耗量等於零，技術團不用再去河裡抓種魚，後來還可以在池子裡自行培養種魚，團隊提供技術輔導給巴拉圭農業部、大學教師、私人企業生產魚苗，經過幾年努力，使當地放養白鯧不再匱乏。

「相對很多國際團體捐了錢或物資就離開，台灣技術團是在第一線，手把手傳授當地農漁民改善生活的知識技能。」周俊賢說，很多受惠農民與婦女在分享會中說起自己的故事，常常感動得泣不成聲，讓他覺得工作很有價值。

周俊賢表示，他曾在貝里斯、宏都拉斯等多國服務，一路從技師成為擔負行政職的團長，他認為多數同事都對工作充滿願景和成就感，因為技術團就像台灣外交工作的微血管，負責供應養分到友邦最細微的角落；他笑稱「至於斷交，我很幸運沒遇過、也希望不會遇到」。（編輯：張均懋）1130212

相對很多國際團體捐了錢或物資就離開，台灣技術團強調傳授當地農漁民改善生活的知識技能，作法深獲好評。（駐巴拉圭技術團長周俊賢提供）中央社記者黃雅詩傳真 113年2月12日
相對很多國際團體捐了錢或物資就離開，台灣技術團強調傳授當地農漁民改善生活的知識技能，作法深獲好評。（駐巴拉圭技術團長周俊賢提供）中央社記者黃雅詩傳真 113年2月12日
#巴拉圭
#台灣
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