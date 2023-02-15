受益台灣婦女賦權計畫 瓜地馬拉女創業家：改變一生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

受益於台灣援外計畫的瓜地馬拉女創業家富恩德絲（Cristha Fuentes）15日接受中央社訪問表示，國際合作發展基金會的婦女賦權計畫成為她創業路上的重要支柱，「真正改變了我的一生」。中央社記者葉允凱攝 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉允凱台北15日電）受益於台灣援外計畫的瓜地馬拉女創業家富恩德絲（Cristha Fuentes）今天接受中央社訪問表示，國際合作發展基金會的婦女賦權計畫成為她創業路上的重要支柱，「真正改變了我的一生」。

時尚設計師兼熱愛瓜國文化的藝術家富恩德絲19歲就創立了以自己為名的手工皮鞋品牌。

然而因為COVID-19疫情的衝擊，改變市場與消費者的習慣，這些都讓富恩德絲更想要追上這一波的改變，讓自己的品牌和線上、線下銷售都能更上一層樓。

為此她參加了台灣技術團與瓜地馬拉經濟部共同辦理的婦女賦權計畫（CANAC），成為婦女微中小企業班的學員。來台參加「女力拉美加論壇暨計畫成果展」的富恩德絲，與中央社分享受益於台灣援外計畫的經驗。

她表示，參加婦女微中小企業班之前，她對於企業經營管理一無所知，當時正面臨事業上重要抉擇的時刻，她看到關於企業班的介紹，便毅然決然報名。

事後證明這是一個正確決定，她表示，「參加企業班的經驗真正改變了我的一生」，不管是作為一位設計師或是創業家，這項免費的短期計畫都讓她受益良多。

她說，「這個計畫讓我對於自己工作上的決定，或是帶領公司往未來的方向前進，都更有信心。」

另外，這項計畫也協助她分析出事業中比較賺錢的部分，也就是製作企業用皮製贈品，讓她除了專注在手工鞋設計販賣外，更加強皮製贈品的銷售比例，增加整體營收。

學習期間，富恩德絲也認識同為女性企業家的同學，同時專業顧問也替她的公司量身訂做發展策略與計畫書，協助公司突破困境，最後因為上課表現傑出，她也獲得一筆台灣政府提供的紓困基金。

富恩德絲告訴中央社記者，她計畫用這筆經費拓展工廠產值，以及聘請更多銷售人員，推廣她親手製作的、有靈魂的鞋子，邁向更美好的未來。

國合會技術合作處處長顏銘宏表示，這個2020年開辦的計畫，旨在幫助台灣分享其應對疫情方式，協助9個拉丁美洲及加勒比海友邦婦女經濟賦權，讓友邦女性創業者在疫情紓緩之後，能夠協助經濟復甦。

他指出，這是國合會史上第一次以婦女為主題的援外計畫，也是第一次整合不同援助工具的援外計畫。

除了幫助教育訓練、培訓種子師資、提升友邦軟硬體能量，他表示，由於有國合會當保證，這些相對高風險的創業者也較容易獲得國際金融發展機構貸款，獲得金援來拓展他們的事業版圖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天是台灣首次舉辦「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，友邦受益婦女現身分享，與會者包括貝里斯婦幼特使暨加勒比海共同體元首夫人行動聯盟主席布里仙紐（Rossana Briceño，貝里斯總理夫人）、泛美發展基金會（PADF）執行長泰勒（Katherine Taylor）。總統蔡英文與巴拉圭總統阿布鐸也出席致詞。

各場次論壇主持人及與談人，除台灣資訊科技、金融、教育、性別權益等領域的重要人士，也邀請友邦合作部會首長與受益婦女代表，凸顯婦女賦權多元觀點，現場也展出友邦婦女創業成果。（編輯：陳家瑜）1120215