巴拉圭總統阿布鐸：台巴是命運共同體 若斷交是歷史錯誤

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巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）18日表示，「巴拉圭跟台灣可以說是命運共同體」，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。中央社記者王飛華攝 112年2月18日

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）巴拉圭總統阿布鐸今天表示，他認為4月即將舉行的巴國總統大選不會影響對台邦交，他並直言，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。

阿布鐸強調，著眼台巴未來雙邊合作潛力，他相信「任何巴拉圭政治人物若在外交上選擇轉向，都是不理智且冒失的，會損害巴拉圭的國家利益」，因此不論從理性、現實或歷史層面，他相信沒有任何巴拉圭人會想改變台巴邦交關係，「巴拉圭跟台灣可以說是命運共同體」。

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、巴拉圭第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）今晚將結束訪台行程離開，兩人上午共同舉行媒體茶敘記者會。

對於巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里（Efraín Alegre）曾說，若勝選將轉與中國建交，阿布鐸強調，不論任何人當選，他都不希望巴拉圭下任政府做這樣的誤判，這不尊重兩國長期以來的傳統友誼與雙邊關係。

阿布鐸表示，在選舉過程或執政前，候選人對外交政策或許會有不同想像，這是可以理解的，但他所屬執政黨及其領導的政府，跟中華民國的邦交關係是策略夥伴，彼此情誼非常堅定，巴拉圭在歷史上，也只有跟中華民國建立正式外交關係，邦誼即將邁入66年。

被問到中國是否試圖接觸挖角巴拉圭政府，阿布鐸說，可能中國也知道他的政黨和政府跟中華民國間情誼堅定，台巴各種互動與關係都不斷深化，因此在他整個執政期間，「沒有媒體所說的這類接觸」。

至於台灣邦交問題是不是巴拉圭總統選舉中的熱門焦點，阿布鐸說「不見得」，他重申，當候選人跟當真正執政者不同，選舉期間也會有些政治語言，和執政後未必相同，台巴堅實的雙邊關係是建立在雙邊不斷深化的經貿、文化合作基礎上。（編輯：楊凱翔）1120218