更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南部好渴 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量
首頁 / 政治

巴拉圭總統阿布鐸：台巴是命運共同體 若斷交是歷史錯誤

2023/2/18 12:46（2/18 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）18日表示，「巴拉圭跟台灣可以說是命運共同體」，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。中央社記者王飛華攝 112年2月18日
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）18日表示，「巴拉圭跟台灣可以說是命運共同體」，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。中央社記者王飛華攝 112年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）巴拉圭總統阿布鐸今天表示，他認為4月即將舉行的巴國總統大選不會影響對台邦交，他並直言，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷交的決定，「將是一個歷史性的錯誤」。

阿布鐸強調，著眼台巴未來雙邊合作潛力，他相信「任何巴拉圭政治人物若在外交上選擇轉向，都是不理智且冒失的，會損害巴拉圭的國家利益」，因此不論從理性、現實或歷史層面，他相信沒有任何巴拉圭人會想改變台巴邦交關係，「巴拉圭跟台灣可以說是命運共同體」。

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、巴拉圭第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）今晚將結束訪台行程離開，兩人上午共同舉行媒體茶敘記者會。

對於巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里（Efraín Alegre）曾說，若勝選將轉與中國建交，阿布鐸強調，不論任何人當選，他都不希望巴拉圭下任政府做這樣的誤判，這不尊重兩國長期以來的傳統友誼與雙邊關係。

阿布鐸表示，在選舉過程或執政前，候選人對外交政策或許會有不同想像，這是可以理解的，但他所屬執政黨及其領導的政府，跟中華民國的邦交關係是策略夥伴，彼此情誼非常堅定，巴拉圭在歷史上，也只有跟中華民國建立正式外交關係，邦誼即將邁入66年。

被問到中國是否試圖接觸挖角巴拉圭政府，阿布鐸說，可能中國也知道他的政黨和政府跟中華民國間情誼堅定，台巴各種互動與關係都不斷深化，因此在他整個執政期間，「沒有媒體所說的這類接觸」。

至於台灣邦交問題是不是巴拉圭總統選舉中的熱門焦點，阿布鐸說「不見得」，他重申，當候選人跟當真正執政者不同，選舉期間也會有些政治語言，和執政後未必相同，台巴堅實的雙邊關係是建立在雙邊不斷深化的經貿、文化合作基礎上。（編輯：楊凱翔）1120218

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（左）、巴拉圭第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）（右）18日晚間將結束訪台行程，上午在台北舉行媒體茶敘記者會。中央社記者王飛華攝 112年2月18日
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（左）、巴拉圭第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）（右）18日晚間將結束訪台行程，上午在台北舉行媒體茶敘記者會。中央社記者王飛華攝 112年2月18日
#阿布鐸
#巴拉圭
#邦交國
延伸閱讀
巴拉圭總統阿布鐸任內最後一次來訪 重申世界需要台灣巴拉圭4月總統大選 牽動與台灣邦交關係受益台灣婦女賦權計畫 瓜地馬拉女創業家：改變一生
阿布鐸
阿布鐸推銷巴拉圭肉品 盼深化台巴經貿關係巴拉圭總統感謝台灣提供女性培力 見證邦誼穩固
席凡娜
疫情加劇女性不平等 貝里斯總理夫人籲重建兩性權力關係
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族