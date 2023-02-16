巴拉圭總統阿布鐸任內最後一次來訪 重申世界需要台灣

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天與巴拉圭總統阿布鐸舉行雙邊會晤並見證兩國簽署合作協定；阿布鐸表示，這是他總統任內最後一次訪台，重申對台灣最堅定的支持，並強調，全球面對不同挑戰的時刻，台灣可以分享及貢獻許多寶貴經驗，台灣需要世界，世界也需要台灣。

總統蔡英文上午以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷，並在總統府舉行雙邊會晤、見證兩國簽署合作協定後，在總統府以國宴宴請所有訪賓。

總統在雙邊會晤致詞表示，台灣與巴拉圭為了共度疫情的挑戰，從2021年開始一起推動計畫協助拉丁美洲與加勒比海地區經濟復甦和婦女賦權，這項計畫已經協助1000多名巴拉圭婦女獲得創業所需要的職業訓練與種子基金。

蔡總統表示，如同阿布鐸曾引用教宗的一段話「我們都在同一艘船上，應該努力不再讓高牆分隔彼此」，相信不論是面對疫情、氣候變遷或者是威權主義擴張等全球的挑戰，都需要彼此團結合作，共同追求人類最大的福祉。

阿布鐸致詞表示，台灣不僅是巴拉圭重要友邦更是策略夥伴，兩國關係不僅是奠定在國際情勢的機會主義上，更是對兩國所享有的共同價值如自由、民主以及長期以來傳統互助合作的精神。世界各國應該一起合作，不分彼此，在沒有排擠的一個狀況下，以普世原則面對世界各項挑戰。

阿布鐸說，在全球面對不同挑戰的此時此刻，台灣可以分享及貢獻許多寶貴的經驗，相信台灣需要世界，世界也需要台灣。

阿布鐸也感謝台灣在疫情當中推動的婦女賦權及經濟復甦計畫，婦女弱勢且受創最深，透過這個計畫，巴拉圭可說是南方共同市場就業率最高的國家。

阿布鐸重申最堅定的承諾與支持中華民國台灣能夠參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。他並說，這次是最後一次以總統國家元首訪問台灣，未來不論是總統或是前總統，他都是台灣最堅實的朋友。

總統與阿布鐸見證兩國簽署合作協定，加強外交人員訓練及交流，總統期待，台灣與巴拉圭持續深化雙邊合作，成為彼此全方位的夥伴。

總統在國宴致詞表示，在疫情期間雙邊貿易額不但持續成長，去年更創下新高達到2億5000萬美元，去年台灣更兩度籌組考察團到巴拉圭，希望在電動車、資通訊以及新能源等領域發掘產業投資的機會，未來台灣與巴拉圭將繼續促進產業交流，以及推動有助於民生跟經濟的貿易合作計畫，提升雙邊的關係。

總統說，今年7月兩國建交將滿66年，在台灣有個祝福語「六六大順」，祝福事事順利，兩國各項合作圓滿順利，成果更加豐碩。

阿布鐸說「我如果在執政上有學到什麼？就是在患難中能夠見真情」，中華民國台灣與巴拉圭就是最好的實例。2018年在同樣一個位置，總統贈勳象徵最高殊榮的采玉大勳章，也在同一個場合，蔡總統呈現了一幅父親66年前陪同當時的巴拉圭總統到台灣進行歷史性訪問的照片，在那次訪問中，兩國建立了非常堅實的邦誼。

阿布鐸說，這次是以總統身分來向蔡總統道別，但台灣這個國家、人民、總統與兩國的歷史，將會永遠刻在他與所有巴拉圭人的心裡。（編輯：蘇志宗）1120216

總統蔡英文（前右）16日在總統府府前廣場以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（前右2）所率訪問團，隨後前往府內進行雙邊會晤。中央社記者吳家昇攝 112年2月16日

總統蔡英文（圖）16日歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸訪台。中央社記者吳家昇攝 112年2月16日