蔡總統軍禮歡迎巴拉圭總統阿布鐸 盼台巴共創疫後經濟繁榮

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總統蔡英文（左）16日在總統府府前廣場以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（中）。中央社記者郭日曉攝 112年2月16日

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎巴拉圭總統阿布鐸伉儷。總統表示，透過元首互訪與各領域的交流，台巴不斷地深化邦誼；期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

總統蔡英文上午在總統府前廣場主持軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷，軍禮儀式鳴放21響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊；副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮等人出席軍禮歡迎儀式。

總統致詞表示，在睽違4年多後，阿布鐸伉儷再次率團訪台，進行國是訪問，她代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統提到，從2016年以來，她兩度率團訪問巴拉圭，2018年阿布鐸就職後第一次國是訪問就是來到台灣； 透過元首互訪與各領域的交流，台灣與巴拉圭不斷地深化邦誼，也創造出許多合作的成果。

她表示，過去這幾年台灣與巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

阿布鐸致詞表示，他今天是以一個懂得感恩的朋友身分站在這裡，巴拉圭受疫情衝擊，台灣即時人道援助，協助巴拉圭以及全世界度過疫情難關。台灣有一句俚語說，「有緣千里來相會」，這句話拿來形容台巴的邦誼再貼切不過。

他相信，密切合作是兩國關係長遠、穩固的秘訣，如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，擁有共同的價值及願景，希望這個世界可以更加和平、民主，以及可以永續發展，所有國家都可以更安全、自由以及具備更多的發展機會。

阿布鐸表示，巴拉圭與台灣都堅信、並堅決捍衛國家之間應該和平相處，且尊重國家自主、土地完整、人民自決、民主、法治、人權以及自由等價值。

他強調，台灣人民從不曾放棄，勇敢的為自由奮鬥，捍衛獨立主權，儘管面對持續的威脅以及緊張局勢，台灣人民也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演的區域民主燈塔的角色。致力推廣科技，希望透過科技讓世界變得更加美好的國家，這一切讓台灣成為值得效仿的典範。

阿布鐸表示，在這個不確定的時代，以及面對動盪的國際情勢，更需要巴拉圭以及台灣繼續為強化雙邊關係與相互合作而繼續努力，展望未來，他確信這將為兩國人民謀得更多繁榮發展。（編輯：郭無患）1120216

拉丁美洲及加勒比海友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（前中）應邀率團訪台，總統蔡英文（前左）16日在總統府府前廣場以隆重軍禮迎接訪團。中央社記者郭日曉攝 112年2月16日

總統蔡英文（前左）16日在總統府府前廣場以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（前右），此行為阿布鐸第3度訪台。中央社記者郭日曉攝 112年2月16日