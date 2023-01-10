巴拉圭眾院議長訪立院 游錫堃：感謝長期對台支持

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（中央社記者王承中台北10日電）巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲今天率團拜會立法院。立法院長游錫堃表示，疫情期間中國利用「疫苗外交」向中南美洲國家施壓，巴拉圭堅拒中國的惡勢力，持續與中華民國維持穩固的邦誼，他要對巴拉圭的堅定立場表達高度敬意。

南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López，另譯：羅培斯）8日率團抵達台灣，展開為期5天訪問，並於今天下午訪問立法院。

游錫堃在致詞時表示，巴拉圭是台灣在南美的重要友邦，兩國建交已逾65年，情誼彌足珍貴，感謝巴拉圭長期以來對台灣堅定不移的支持。

他指出，近年來中國在經濟和戰略上快速擴張，以「一帶一路」對許多國家誘之以利，但事實證明，已讓許多開發中國家陷入債務泥沼。而在疫情期間，中國利用「疫苗外交」向許多中南美洲國家強力施壓，意圖換取雙方更進一步的合作。

游錫堃表示，巴拉圭政府堅拒中國的惡勢力，持續與中華民國維持穩固的邦誼。對此他要對巴拉圭的堅定立場表達高度敬意。相信未來包括中華民國在內的民主理念相近國家，會持續協助巴拉圭提昇國內疫苗施打率，台巴兩國關係也能繼續在互惠互利的基礎上繼續發展。

游錫堃指出，中國是威權體制國家，受到中國傳統政治思想影響，抱守「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，對內壓迫、對外擴張，不僅造成印太地區的緊張，也對全球和平穩定造成巨大威脅。對於巴拉圭堅定與中華民國維持緊密邦誼，不受中共誘惑，他要代表立法院表達崇高的敬佩。

游錫堃也表示，台灣和巴拉圭的邦誼一向就是互惠共榮的。巴拉圭的農畜牧業以出口牛肉為大宗，台灣2015年到2020年間，從巴拉圭進口牛肉的總量增加近10倍之多，截至2022年8月，巴拉圭已躍升為台灣的第2大牛肉進口國。

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另外，他指出，在台巴經濟交流上，2017年台灣與巴拉圭慶祝建交60年的同時，簽署「台巴經濟合作協定」，是台灣打進「南方共同市場」 （Mercosur） 的里程碑。2021年台灣與巴拉圭的貿易總額高達1.97億美元，較前一年增加26.76%，可見兩國在經貿合作的持續深化。

游錫堃表示，20年前，他擔任行政院長時，開辦了「台灣獎助學金」，據悉，至今已經提供了約400位以上的巴拉圭學生，單單去年就有37位學生領取台灣獎學金來台學習，對促進台巴間的友誼助益甚多，感到欣慰。（編輯：趙蔚蘭）1120110