更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 政治

巴拉圭總統感謝台灣提供女性培力 見證邦誼穩固

2023/2/15 12:27（2/15 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際合作發展基金會15日上午在台北維多麗亞酒店舉辦「女力拉美加論壇」，總統蔡英文（右2）、巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（左2）等人出席開幕典禮，圖右為外交部長吳釗燮。中央社記者趙世勳攝 112年2月15日
國際合作發展基金會15日上午在台北維多麗亞酒店舉辦「女力拉美加論壇」，總統蔡英文（右2）、巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（左2）等人出席開幕典禮，圖右為外交部長吳釗燮。中央社記者趙世勳攝 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫台北15日電）巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天在「女力拉美加論壇暨計畫成果展」指出，每個國家的國情不同，拉丁美洲的貧富差距仍大，女性處於弱勢階層，都讓婦女培力任務成為嚴峻挑戰；他感謝中華民國台灣提供支持協助，「見證65年的邦交，情誼穩固。」

國際合作發展基金會今天在台北舉辦「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，總統蔡英文與阿布鐸出席致詞，並邀請拉丁美洲及加勒比海地區友邦的受益婦女，現身分享台灣政府的援外計畫成果。

阿布鐸致詞時表示，很榮幸來台灣參與這項活動，由於每個國家的國情都不同，婦女培力任務是一項非常嚴峻的挑戰，拉丁美洲的貧富差距仍大，女性不僅處於弱勢階層，在社會上也存在很多障礙與其他問題，這都對女性發展形成很大困難。

阿布鐸指出，有必要透過女力發展與女性賦權運動的實踐，讓有需要的婦女能透過政府的規劃，在經濟發展層面獲得更多援助，並享有健康以及女性作為社會一份子的尊嚴，進而對未來能有更多願景，要讓賦權成為能協助社會各階層婦女，都能實現夢想的契機。

阿布鐸表示，台灣提出的「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，藉由職訓、技術協助、財務融資等方式，讓巴拉圭婦女能夠學得一技之長，改善家庭經濟生活，而女性占巴拉圭人口4成以上，她們的貢獻能讓社會穩定發展更加鞏固。

對於台灣國合會、國科會與工商機構所提供的協助，阿布鐸除表達感謝之意，並表示他自己有很多發想，亦希望能有100萬美元，可協助巴拉圭17個行政區的小微企業進一步發展，讓婦女更具職場競爭力，並在食品、製鞋等產業領域得到更多技能。

外交部委託國合會今天舉辦「女力拉美加論壇」。總統蔡英文、巴拉圭總統阿布鐸、巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana Abdo）、貝里斯總理夫人暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceño）、與泛美發展基金會（PADF）執行泰勒（Katherine Taylor）等嘉賓出席，拉美與加勒比海友邦受益婦女也來台分享女性培力與賦權經驗。（編輯：翟思嘉）1120215

#阿布鐸
#巴拉圭
#蔡英文
延伸閱讀
女力拉美加論壇 蔡總統盼國際共推女性經濟赋權
阿布鐸
巴拉圭總統阿布鐸率團訪台 盼成彼此商業平台[影]
蔡英文
亞創中心與法國公司簽MOU 穩定無人機原料供應熱帶氣旋侵襲紐西蘭 蔡總統指示提供協助

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族