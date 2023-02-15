巴拉圭總統感謝台灣提供女性培力 見證邦誼穩固

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（中央社記者林克倫台北15日電）巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天在「女力拉美加論壇暨計畫成果展」指出，每個國家的國情不同，拉丁美洲的貧富差距仍大，女性處於弱勢階層，都讓婦女培力任務成為嚴峻挑戰；他感謝中華民國台灣提供支持協助，「見證65年的邦交，情誼穩固。」

國際合作發展基金會今天在台北舉辦「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，總統蔡英文與阿布鐸出席致詞，並邀請拉丁美洲及加勒比海地區友邦的受益婦女，現身分享台灣政府的援外計畫成果。

阿布鐸致詞時表示，很榮幸來台灣參與這項活動，由於每個國家的國情都不同，婦女培力任務是一項非常嚴峻的挑戰，拉丁美洲的貧富差距仍大，女性不僅處於弱勢階層，在社會上也存在很多障礙與其他問題，這都對女性發展形成很大困難。

阿布鐸指出，有必要透過女力發展與女性賦權運動的實踐，讓有需要的婦女能透過政府的規劃，在經濟發展層面獲得更多援助，並享有健康以及女性作為社會一份子的尊嚴，進而對未來能有更多願景，要讓賦權成為能協助社會各階層婦女，都能實現夢想的契機。

阿布鐸表示，台灣提出的「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，藉由職訓、技術協助、財務融資等方式，讓巴拉圭婦女能夠學得一技之長，改善家庭經濟生活，而女性占巴拉圭人口4成以上，她們的貢獻能讓社會穩定發展更加鞏固。

對於台灣國合會、國科會與工商機構所提供的協助，阿布鐸除表達感謝之意，並表示他自己有很多發想，亦希望能有100萬美元，可協助巴拉圭17個行政區的小微企業進一步發展，讓婦女更具職場競爭力，並在食品、製鞋等產業領域得到更多技能。

外交部委託國合會今天舉辦「女力拉美加論壇」。總統蔡英文、巴拉圭總統阿布鐸、巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana Abdo）、貝里斯總理夫人暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceño）、與泛美發展基金會（PADF）執行泰勒（Katherine Taylor）等嘉賓出席，拉美與加勒比海友邦受益婦女也來台分享女性培力與賦權經驗。（編輯：翟思嘉）1120215