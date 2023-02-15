女力拉美加論壇 蔡總統盼國際共推女性經濟赋權

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天出席「女力拉美加論壇」開幕典禮，期盼分享經驗，共同思索在目前世界經濟局勢下，未來如何開啟更多國際合作，推動女性經濟賦權，也促進全球疫後經濟振興及復甦。

蔡總統致詞歡迎所有訪賓來到台灣，台灣首次舉辦「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，非常感謝大家共襄盛舉。

蔡總統表示，台灣一直致力於落實真正的性別平權，尤其是，經過許多的努力及挑戰，在2019年，台灣終於成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

蔡總統指出，在政治方面，去年台灣的國會女性議員比率超過4成，是亞洲第一名。在經濟方面，根據去年的統計，女性中小企業主占比也超過3成7；在許多不同領域，婦女都是支持台灣社會的重要骨幹。

她提到，台灣作為負責任的國際社會成員，也積極和理念相近的國家及國際組織攜手合作，一起推動全球的性別平等和婦女賦權。在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，台灣已經與友邦及許多國家，針對各種性別議題，共同舉辦橫跨多元領域的研討會。

此外，蔡總統說，台灣也和友邦攜手合作，協助婦女提升就業技能，並提供創業所需要的諮詢及資源，進一步鼓勵、支持更多女性實現創業夢想。這些計畫有助於女性經濟自主，工作條件改善也培養出更多成就感、自信心及勇氣，為女性的人生創造更多改變。

蔡總統表示，今天參與論壇的拉丁美洲及加勒比海友邦，都和台灣有豐富的合作經驗，也攜手推動很多計畫，累積重要的成果。她期盼這場論壇讓大家能夠分享這些經驗，也共同思索在目前世界經濟局勢下，未來如何開啟更多國際合作，推動女性的經濟賦權，也促進全球疫後經濟振興及復甦。

包括巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷、貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜．布里仙紐（Rossana Briceño）、聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters）、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及多國駐台使節代表等都出席這項活動。（編輯：郭無患）1120215