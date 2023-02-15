疫情加劇女性不平等 貝里斯總理夫人籲重建兩性權力關係

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國際合作發展基金會15日上午在台北舉辦「女力拉美加論壇」，總統蔡英文（前右4）、巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（前右5）、外交部長吳釗燮（前右3）等人出席開幕式，與貴賓在台上合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年2月15日

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（中央社記者林克倫台北15日電）國合會今天舉辦「女力拉美加論壇」政策座談，貝里斯總理夫人羅莎娜認為，疫情加劇貧困、家暴與數位落差等女性不平等，解決之道是透過無性別偏見教育與女性培力教育，來重建兩性權力關係；賦權運動需依靠公私部門、非營利組織等協作合作，且男性需陪伴女性共同實踐性別平等。

國際合作發展基金會（國合會）今天在台北舉辦「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，總統蔡英文與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）出席致詞，並舉行「後疫情時期婦女社會經濟發展挑戰與展望－公私協力與國際合作」政策座談，針對拉丁美洲與加勒比海地區的婦女地位低落、家暴、貧困等議題進行討論。

政策座談由立法委員林靜儀擔任主持人，與談者包括巴拉圭第一夫人席凡娜（H.E. Silvana López Moreira de Abdo）、貝里斯婦幼特使暨加勒比海共同體元首夫人行動聯盟主席羅莎娜（H.E. Rossana Maria Briceño）、泛美發展基金會執行長泰勒（Katherine Taylor），以及行政院性別平等會委員葉德蘭。

席凡娜分享巴拉圭的賦權計畫指出，活動採支持性、協作性、社區性的永續發展方法，現已形成透過賦權與女性創業者所結合的團隊合作網絡，讓婦女可以在社區參與培訓課程，不用將小孩托給別人照顧，學到技能後也能在家從事經濟活動，進而提升家庭生活品質。

席凡娜說，計畫原預計讓巴拉圭5500個家庭、2萬7500人能受益，但成效超乎預期，兩年來讓超過10萬人受惠，且多數是來自74個偏鄉的弱勢團體成員；經由實地探訪可發現，女性的韌性十足，有願意並有能力工作。

席凡娜感謝中華民國台灣政府的援助，她說，巴拉圭特別著重食品方面的推廣，台灣則協助提供包括電力、園藝、蘭花種植與烘焙等方面的技術及機器設備；她強調，一位具有賦權的女性，是無須懼怕的、是有自信的，是一個有自給自足能力的母親。

羅莎娜表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響非常深遠，數百萬人失去性命，全球的家暴、失業、通貨膨脹都有所增加；但疫情亦提供新機會，即透過網路、網站與社群力量，讓具創意的新商業模式得以蓬勃發展。

羅莎娜指出，家暴是婦女問題、也是人權問題，解決之道在於消除兩性不平等及重建兩性權力關係，而實現婦女、女童賦權最好方式，就是確保每位兒童都能接受沒有性別偏見的教育；婦女則經由培力教育帶來女性經濟自主獨立，而男性亦需在此過程，陪伴女性共同實踐性別平等。

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曾在公私部門與非營利部門工作的泰勒指出，加勒比海地區「零所得」的女性數量、要比男性多出2.5倍，疫情又讓數位發展落差加劇，導致女性與偏遠孩童落後更多；這顯示發展帶來的挑戰十分艱鉅，無法靠單一部門解決，不同部門需要在行政、立法、創意與效率等各方面協作合作。

至於疫情加劇對女性的刻板印象議題，葉德蘭以聯合國永續發展目標（SDGs）為例說，台灣與各國政府都很重視SDGs，但常忽略女性的貢獻，例如台灣女性在環保議題及非政府組織就有很多創意與豐碩成果；未來應該要將女性角度的論述「主流化」，更多看到女性團體在相關運動的角色與貢獻。（編輯：翟思嘉）1120215