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薛瑞元訪巴拉圭 衛福部協助推動當地健保醫療

2024/2/7 17:06（2/7 17:26 更新）
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衛福部長薛瑞元（坐者左2）近日率團參訪巴拉圭，除了解巴國整體醫療量能，並將持續協助普及醫療資訊系統，同時分享台灣健保制度推動經驗，深化雙方醫衛交流。（衛生福利部國際合作組提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年2月7日
衛福部長薛瑞元（坐者左2）近日率團參訪巴拉圭，除了解巴國整體醫療量能，並將持續協助普及醫療資訊系統，同時分享台灣健保制度推動經驗，深化雙方醫衛交流。（衛生福利部國際合作組提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年2月7日
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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）深化台灣與巴拉圭醫衛交流，衛福部長薛瑞元近日率團訪巴，除了解巴國整體醫療量能，並將持續協助普及醫療資訊系統，同時分享台灣健保制度推動經驗，將助培訓相關人才。

衛生福利部國際合作組今天發布新聞稿表示，由薛瑞元率團，包括衛福部中央健康保險署長石崇良、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐及7家醫院代表等人，1月28日出發、2月5日返抵台灣，期間參訪巴國醫療衛生單位。

國際合作組主任施金水告訴中央社記者，這次參訪主要有2大目的，首先是巴拉圭希望比照台灣，建立單一保險人的健保制度，因當地現行包括社會保險、私人保險等不同制度，考量整合不易且涉及層面廣，衛福部將協助培訓人才，包括資訊系統等，這是確定合作項目。

另外是醫療資訊系統（HIS）部分，施金水說，台灣已和巴拉圭合作8年、共2期，目前僅部分公立醫院使用，第3期預計推廣到所有公立醫院，因參訪團才剛回國，後續如何分工有待討論。

國合組表示，巴拉圭承諾持續支持台灣國際參與，並盼與我國合作改善巴國醫衛體系，透過此一新型合作模式，讓世界看見台灣的醫衛實力。（編輯：陳清芳）1130207

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