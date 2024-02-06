新北2醫院升格醫學中心 有助均衡雙北醫療資源

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部今天公布新增3家醫學中心，其中2家在新北市，雖有不利分級醫療的聲音傳出，但醫界認為擴增醫學中心有助均衡雙北醫療資源。衛福部也著手改革評鑑方式，預計3年後上路。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，分為三級：醫學中心、區域醫院、地區醫院，分級並與健保費用連動，每4年評鑑1次。過去400多萬人口的新北市過去僅有亞東醫院1家醫學中心，多數急重難症新北患者只能擠到260萬人口的台北市競爭醫學中心資源。這次相隔7年（期間因疫情停辦）評鑑，醫學中心總數增為22家。

雖依人口比例，台北區（北北基宜金馬）僅可8家醫學中心，但這次衛福部順應專家建議，將醫院評鑑總數落差僅0.4分之內、有助均衡新北市醫療資源的台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院等2家醫院，增額評定升級醫學中心。至於另1家升格醫學中心的新竹台大分院則位在北區（桃竹苗）。

「這是新北患者與家屬的福音」，台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬認同新北擴增醫學中心資源，他告訴中央社記者，過去雙北醫療資源規劃，中永和及新店住民劃分於台大醫院、三總汀州院區，隨都會發展、人口結構改變，雙北醫療分佈、就醫可近性等應重新衡量。

李飛鵬說，國外醫學中心評定採榮譽制，相關評鑑達標即適用，但台灣醫院層級與給付連動，才有數量上限。過去3年疫情期間，北慈濟、雙和與亞東醫院共同守住新北住民健康，為維持醫學中心資格，勢必繼續強化設備、人才等核心醫療能力，將與在地居民共創雙贏。

但民間監督健保聯盟發言人滕西華接受聯訪時提醒，台北區打開醫學中心上限天花板，下階段評鑑的中南東部醫院都蠢蠢欲動，小小的台灣就有超過20家醫學中心，「其他醫院存在意義是什麼」，不利分級醫療。台灣醫學中心追求全能而非特色，對醫療體系發展弊大於利。

衛生福利部長薛瑞元強調，絕非打開醫中家數限制，只因分數難以鑒別，台北區才決定增額。今年將展開中南東部醫院評鑑，高雄義大醫院、雲林台大分院、嘉義基督教醫院及大林慈濟醫院都爭取成為醫學中心，同樣採取總成績差距0.4分之內視為同分，增額評定。

薛瑞元說，以未來醫療體系發展趨勢，醫學中心間已進入合作時代，醫學中心家數限制造成競爭關係，去年12月已成立醫院評鑑改革小組，是否取消上限是改革內容之一。即使無上限，評鑑標準也會與時俱進，門檻勢必越來越高，「不排除醫中會增加，但更可能減少。」（編輯：陳清芳）1130206