醫院評鑑改革5方向 國際臨床試驗參與擬成重點

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）醫學中心評鑑出現「同分同燈」，破例增額評定，衛福部啟動醫院評鑑改革，研擬朝5方向精進，未來國際臨床試驗參與可能成重要評鑑標準，同時研擬專任評鑑委員制度加強評鑑。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年須評鑑1次，衛福部長薛瑞元今天在記者會表示，持續以20年前醫院評鑑標準評定，不利醫院間發展協作關係，但未來勢必是台灣醫學中心進入合作模式的時代，醫院評鑑改革刻不容緩。

薛瑞元說，醫院評鑑改革研修重點著重醫療服務品質主軸，研擬朝5大方向精進。首先是強化醫學中心之間合作支援偏鄉醫療，發現加強偏鄉醫院醫療量能，單靠1家醫學中心支援遠遠不夠，以屏東縣恆春為例，當地有3家小醫院，各自分工，因此需3家醫學中心提供支援。

再者，配合台灣推動精準醫療，如再生醫學等政策，醫學中心不能再以研究量化指標為主，薛瑞元表示，過去都是評估醫院的醫學研究投稿到國際期刊篇數，未來相關評鑑比重將減少，改以參與國際臨床試驗與收案人數為評鑑標準，以利先進醫療盡快通過，讓民眾有藥可用。

薛瑞元說，以參與國際臨床試驗而言，醫學中心彼此合作是關鍵，國際藥廠與醫院簽約、委託臨床試驗，優先考量個案數是否足夠，單一醫學中心收案困難，「就需要打群架」，多家醫學中心聯手增加收案量能，派代表醫院領頭和國際藥廠簽約，提升台灣參與全球性臨床試驗機會。

第3是改善智慧醫療環境，薛瑞元表示，次世代數位醫療轉型最怕醫院間系統各自發展，比如10家醫院有10種程式就不利科技導入，智慧醫療需要每家醫院系統配合，希望從醫學中心開始，整合出4至5個系統，同樣需區域內3至4家醫學中心使用相同系統，若醫院是競爭關係就不利發展相同系統。

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第4是國際醫療服務，薛瑞元說，未來不會再單看引進國外病人數或培訓當地醫事人員數目，相關評鑑比重會變少，評鑑重點會改為支援海外提升當地醫療、促進公共衛生，必須計劃性介入協助解決當地高盛行率疾病問題，如糖尿病等代謝性疾病盛行，改善任務將成指標。

第5是研擬專任評鑑委員制度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動。薛瑞元表示，避免出現醫院因不同委員而評分標準不一，希望未來採專責化固定委員，持續性監測指標，減少當天評鑑才臨時抱佛腳的狀況。預計2年內訂出初稿試評，3年後正式上路，不影響進行中的評鑑。（編輯：李亨山）1130206