醫院評鑑結果再延 薛瑞元：農曆年前一定公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）醫學中心評鑑結果原訂去年12月中出爐，拖了1個多月至今沒下文。衛福部長薛瑞元今天說，一定會在農曆年前公布，至於是否打破現有家數，他未正面回應，僅說「看討論結果確定」。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年評鑑1次，而每200萬人口地區可設置1家醫學中心。

原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次評鑑和上次相隔7年。

目前全台有19家醫學中心，還有3家準醫學中心分別為衛福部雙和醫院、台北慈濟醫院及義大醫院，新一波醫院評鑑結果原訂去年12月公布，外傳北慈將擠下萬芳醫院，晉升醫學中心，衛生福利部次長王必勝當時受訪僅說，結果尚未確定。

因評鑑分數落差不大、鑑別力不足等狀況，衛福部今天下午再度召開專家諮詢會議，王必勝會後接受媒體聯訪表示，結果將由薛瑞元對外公布；薛瑞元說，預計農曆年前一定會讓大家知道，視會議討論內容確定是否打破家數限制。

此外，王必勝表示，醫院評鑑標準一定會在2年內調整完成。

王必勝說明，評鑑標準近20年未有大改變，他擔任醫院評鑑改革小組召集人，已在去年12月中召開第1次會議，今天邀請專家提供意見，包括如果開放醫學中心家數利弊、怎麼開放、對醫療體系影響、評分制度是否調整等，明天都會一併向薛瑞元報告。

因專家建議衛福部先有政策方向，醫療體系未來走向是關鍵。王必勝指出，將先擬定後才會再開第2次會，之後將分組討論，同時也要確認有無修法必要並預作準備，例如跟健保給付連動、醫院層級關聯等，整個掃視一遍。

王必勝強調，針對開不開放醫學中心上限，衛福部沒有預設立場，目前都在廣泛討論中，評鑑只是一個政策執行上的工具，應與時俱進。（編輯：陳政偉）1130126