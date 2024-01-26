醫學中心評鑑標準20年未改將啟動調整 薛瑞元：會越來越嚴

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北26日電）衛生福利部長薛瑞元今天表示，因醫學中心評鑑標準近20年未有大改變，已由次長王必勝擔任小組召集人，啟動醫學中心評鑑規則調整，增加鑑別度，預計可用於下次評鑑。

全台19家醫學中心評鑑結果尚未公布，各界關注排名是否重新洗牌，醫學中心評鑑規則是否調整、是否取消醫學中心數量限制，也引發討論。

薛瑞元出席「醫院三班護病比標準公告、同步啟動40億投資三班輪值夜班護理人員直接獎勵」記者會，並接受媒體提問表示，醫學中心家數規定是否取消，相關討論伴隨的還有醫學中心評鑑要全部翻修。

目前醫學中心評鑑指標，薛瑞元說明，包含有醫學中心醫院評鑑、教學醫院評鑑、醫學中心任務指標3項。這些標準已約20年沒有大改變，但想要積極爭取成為醫學中心的醫院，現在成績越來越趨近，差異變非常少，例如過去有些醫學中心任務指標要求設有倫理委員會（IRB），訂定標準時有的醫院不多，但現在每家醫院都有，就不適合再當成評鑑指標。

薛瑞元指出，已經啟動醫學中心評鑑遊戲規則調整，未來會有較大改變，讓各醫院有進一步鑑別度，並朝向提升品質政策邁進；目前修改小組由醫策會參與，並由王必勝擔任召集人，預計最快2年內訂出初稿，進行試評，並應用在3年後下次醫院評鑑，不會影響目前正進行中的醫院評鑑。

至於醫學中心上限是否隨評鑑標準調整放寬，薛瑞元強調，評鑑標準只會越來越嚴，不會越來越鬆，且分數差距越來越小的僅是有意爭取醫學中心的醫院，與其他醫院也仍有很大差距，分級醫療仍然不會變。

薛瑞元說，不同醫院層級在健保給付上差異已經很少，但仍有部分差異。

健保署長石崇良說明，醫學中心和非醫學中心主要差異在每日病房費和護理費，因為三班護病比不同，醫學中心護理人力費較多，因此若區域醫院升格為醫學中心，相關健保費用落差約在每年新台幣5000萬到1億元之間。

醫院積極申請盼成為醫學中心，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁接受中央社記者電訪說明，因醫學中心代表承載國家醫療任務，在急難罕重等疾病照顧上，都承載最高端醫療服務，因此民眾常會認為醫學中心技術最佳，在財務負擔許可下，以醫學中心為看診首選。

不同層級醫院，健保給付不同外，醫學中心同時具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能，並負有輔導、協助區域內其他醫療機構的責任，且要通過數量管制評鑑，至於因數量未能獲評醫學中心、但已具備評鑑資格的醫院，可列為準醫學中心，等級仍屬區域醫院。（編輯：管中維）1130126

（中央社製圖）