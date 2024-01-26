三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北26日電）衛生福利部今天公布各層級醫院三班護病比標準，預計3月1日上路，且輪值夜班者，每月可額外領到新台幣6400元到2萬1000元獎金，從1月開始發放。

台灣護理人力長期面臨短缺窘境，根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。

護病比是指醫院中護理人員和照顧住院病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量，現行醫療機構設置標準規定，醫院急性一般病床，採用全日平均護病比。

行政院會去年9月28日通過訂定三班護病比等12項策略計畫，原預估今年初上路，但標準共識遲未定，延至今天終於公布，醫院提前達標可獲更多獎勵金。

衛福部長薛瑞元指出，預計3月1日上路，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。

整體護理人力缺口推估約7500多人。薛瑞元說，新制會先用鼓勵的方式，讓達到目標的醫院獲得獎勵，若「入法」即法條明文規定，沒有達到規定就會有處罰，因此入法會晚一點，先從公告並獎勵開始。

衛福部並說明，在今年健保預算中編列專款項目40億元，優先用於強化住院夜班護理照護量能，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

健保署長石崇良說明，根據新的獎勵方式估算，按照醫院層級及上班模式，輪值夜班的護理人員每月約可多領6400元到2萬1000元獎金；1月獎金預計2月1日匯入醫院帳戶，之後則是每個月底發放。

此外，薛瑞元還提到，將進一步與醫護團體研議繁重工作加給，也就是不限於夜班，而是看醫院中各單位性質，根據工作繁重程度設計，也會爭取公務預算補貼，將根據不同單位、不同班別的護理人力訂定比例。（編輯：管中維）1130126