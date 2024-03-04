衛福部擬列進口原物料高風險名單 若違規立即啟動100%逐批抽驗

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，多家台灣業者受波及，藍綠立委點名源頭管理有系統性問題，衛福部將強化高違規頻率、影響層面大的高風險原料產品管控，初犯立即啟動100%逐批抽驗。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部長薛瑞元、衛福部食品藥物管理署專題報告「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」，並備質詢。

民進黨立法委員林月琴指出，這次進口辣椒粉含蘇丹紅食安事件，早在去年5月邊境查驗就發現異狀，僅加強至50%加強查驗，延宕半年直到去年12月才啟動100%逐批查驗，造成漏網之魚進入台灣市場，突顯食安源頭管理、強化風險預判的重要性。

薛瑞元表示，現階段正在規劃明列高風險預判名單，風險高低判斷標準主要以「違規頻率」及「造成的危害多嚴重」做依據，若原物料型產品符合上述高風險標準，甚至當發現產品的產地風險特別高，如產品有其他國家區不會出現的添加物，僅有當地添加等情形，研擬列入管控。

薛瑞元說，高風險產品預判的重要性，以這次蘇丹紅食安事件為例，即使去年就發現進口有問題，「我們也無法去中國查核原料廠」，僅能仰賴對進口廠商加強抽批，台灣現有制度沒有明確定義高風險產品，未來列高風險管控名單，一旦被發現初犯，即可立即啟動100%逐批抽驗。

國民黨立法委員王育敏認為，這次屬於系統性食安問題，邊境查驗沒有守好，問題原料食品長驅直入，大量台灣產品遭受波及，呼籲將含致癌物原料型產品白紙黑字明訂入高風險名單，不然未來恐再次出現類似的輻射狀擴散食安事件。另外，她點出邊境查驗人力不足，建議積極擴編。

薛瑞元表示，違法工業原料添加到食品，如蘇丹紅等，確實屬於往後可以考慮列入高風險者，預計在下次行政院食品安全會報提出相關建議，因涉及跨部會討論，暫時無法訂出名單完成時程。

針對邊境查驗人力，食藥署長吳秀梅在衛環委員會中場休息接受媒體聯訪時表示，目前編制82人有公務人員身分及97名非正式的約聘人力，因公務人員限額，有名額才能編制，需要和行政院爭取，希望今年公職人力可增加至92人；行政院食安辦主任許輔承諾積極協助爭取人力預算。（編輯：李亨山）1130304