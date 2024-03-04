逾3萬公斤含蘇丹紅辣椒粉流向7縣市 高雄市罰業者306萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市衛生局日前抽驗發現2家業者輸入中國辣椒粉檢出蘇丹紅成分，主動移送檢方偵辦，查封違規產品共3萬2739公斤。衛生局今天表示，2家業者將依法處306萬元罰鍰，全面清查嚴辦。

「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國辣椒粉，日前被高雄市衛生局抽驗檢出 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 成分4-8ppb。

衛生局今天新聞稿指出，針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確的下游流向資訊，有礙違法食品追溯，依據食品安全衛生管理法第47條規定處罰鍰新台幣6萬元。

衛生局再查2家公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，依食品安全衛生管理法第47條規定分別裁處270萬及30萬元，並依食品安全衛生管理法第41條規定予以暫停作業及停止販賣5天，全面清查嚴辦。

此外，衛生局主動移送此案予高雄地檢署偵辦，並於3月1日配合指揮會同相關單位，查封違規產品共3萬2739公斤。

衛生局表示，「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」產品共3萬4414公斤，流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架，截至今天下午4時，高雄市下游業者已下架回收116.85公斤。

衛生局指出，去年5月稽查抽驗「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」9件辣椒粉產品檢驗蘇丹紅均未檢出，這9件均與此次113年專案抽驗的辣椒粉不同批號。

衛生局說明，此次檢出的蘇丹紅色素非台灣准用著色劑，不得使用於食品中。衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，若查有違法，必嚴懲重罰不法業者，以維護民眾食安。（編輯：黃世雅）1130304