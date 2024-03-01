濟生偽造蘇丹紅辣椒粉SGS報告 雲林縣要求工廠停工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢日前向雲林地院聲押郭姓研發處長獲准，雲林縣衛生局今天函文要求工廠停工。

雲林地檢署2月27日發布新聞稿指出，雲林縣衛生局日前函送濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉含有蘇丹紅一案，經專案小組調查、執行搜索及複訊後，除了聲押郭男、郭女2人外，公司負責人陳姓父子也涉嫌重大，分別依新台幣150萬元、100萬元交保。法院最後裁定郭男羈押、郭女5萬元交保。

雲林縣衛生局表示，依據檢方調查，斗六廠郭姓研發處長為順利將公司生產的四合一調味粉出貨給全聯公司，竟變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

雲林縣衛生局依第41條第1項第4款及第44條第1項第2款食安法規定，「違規情節重大，得命其歇業、停業一定期間」。同時，依食安法15條第一項第三款，將面臨6萬元到2億元罰鍰。

雲林縣衛生局今天函文給業者，要求即刻暫停辣椒粉相關製品的產線運作，待廠內作業環境、原料進廠驗收機制、產品追溯追蹤系統（包含原料進貨、產品製造及成品交貨）資料建立等缺失完成改善，另提具改善報告書，報請衛生局審核查廠通過才可以復工。

雲林縣衛生局說，全案因民眾檢舉，濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品使用蘇丹色素3號，上月檢驗報告出爐，檢驗出工業用蘇丹色素3號，衛生局當時已查封原料，溯源原料業者也預防性下架，相關辣椒粉產線已停工。（編輯：郭諭儒）1130301