海外食品查驗若含嚴禁添加物 初犯擬直接停止輸入

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署強調查驗過程符合規定，坦言逐步加嚴恐現漏網之魚，研擬海外食品若含嚴禁添加物，初犯就停止輸入，新制最快從3月1日起上路。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

有民意代表批評衛福部動作太慢，沒有及早攔截，才導致流入市面。「我們有回過頭檢視。」衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天下午告訴中央社記者，依據現行邊境查驗規定，一般而言，首次發現產品不合格將採取加強抽驗，後續仍未積極改進才會逐批查驗。

面對含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉，林金富說，逐步加嚴邊境查驗強度的過程，經審視並未違反規定。自去年12月中旬起逐批抽驗後，就沒有含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉進入台灣市場，但尚未逐批檢驗前，抽驗過程中，確實有漏網之魚。

林金富表示，避免類似狀況再發生，食藥署正研擬依據食品安全衛生管理法第34條規定，修正邊境查驗辦法，當有嚴重食安事件可能發生前，也就是邊境查驗產品出現食安法第15條第1項規定，不得添加的禁止事項，屬嚴重違規樣態者，可跳過加強抽驗、逐批查驗，直接禁止輸入。

以含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉為例，林金富說，若新制上路，只要在邊境發現中國辣椒粉含有禁止添加的蘇丹紅，考量中國辣椒粉添加蘇丹紅屬於系統性風險，可能導致台灣業者受害，希望將相關風險阻絕在境外，一旦被發現，即可禁止初犯業者再輸入，新制最快3月1日起上路。（編輯：管中維）1130226