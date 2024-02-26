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辣椒粉驗出蘇丹紅
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花蓮下架含蘇丹紅蝦味先逾5000包 衛生局持續追蹤

2024/2/26 15:19（2/26 15:52 更新）
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含致癌成分「蘇丹紅」辣椒粉被製成「香辣口味蝦味先」，花蓮縣衛生局擴大稽查縣內通路販賣場所，截至25日晚間已下架回收5199包，共480.375公斤。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
含致癌成分「蘇丹紅」辣椒粉被製成「香辣口味蝦味先」，花蓮縣衛生局擴大稽查縣內通路販賣場所，截至25日晚間已下架回收5199包，共480.375公斤。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）含致癌成分「蘇丹紅」辣椒粉被製成「香辣口味蝦味先」，花蓮縣衛生局截至昨晚已下架回收5199包、共480.375公斤；衛生局持續追蹤問題食品下架回收，以維護縣民食安。

花蓮縣衛生局表示，接獲高雄市府衛生局通知後立刻啟動各通路商下架回收，並於21日擴大稽查縣內愛買、家樂福、寶雅、統冠、農會、全家、7-11等通路販賣場所下架回收狀況，截至25日下午5時，已下架回收「香辣口味蝦味先」5199包，共480.375公斤。

含「蘇丹紅」的辣椒粉原料流入裕榮食品公司，被製成香辣口味蝦味先，規格分別有60克、80克、115克、300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2。

至於含「蘇丹紅」菜脯餅，截至今天下午2時30分，已下架回收花蓮縣全聯「鑫豪黑熊菜脯餅110g」320包，共35.2公斤。

另外，也已下架回收香辣豬肉乾144包、香辣豬肉絲142包，共計25.48公斤，衛生局持續追蹤下架回收數量。

衛生局副局長鍾美珠指出，目前各賣場貨架上已未見相關產品，但因產品販售場域廣泛，如果消費者已購買違規批號產品，立即停止食用，可持發票及產品向原購買門市辦理退款。（編輯：陳仁華）1130226

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