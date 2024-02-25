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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/34
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金安記香辣豬肉乾豬肉絲含蘇丹紅 流向新北6業者1家已賣光

2024/2/25 17:38（2/25 18:11 更新）
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新北市衛生局表示，24、25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之含蘇丹紅辣椒粉問題產品下架狀況，其中就菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品部分共查核9家通路，未發現販售相關產品，後續將持續查察以確保食品安全。（新北市衛生局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月25日
新北市衛生局表示，24、25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之含蘇丹紅辣椒粉問題產品下架狀況，其中就菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品部分共查核9家通路，未發現販售相關產品，後續將持續查察以確保食品安全。（新北市衛生局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月25日
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市衛生局稽查含蘇丹紅的辣椒粉流向，經查，台中某食品廠製作豬肉乾等產品賣到新北6業者，其中1家進貨102公斤已賣光； 稽查9通路無販售苗栗業者製菜䔕餅等違規品。

新北市政府衛生局今天發布新聞稿指出，保欣公司自2023年3月20日起向中國河南省三禾藥業有限公司進口共28批「紅辣椒粉」原料，截至目前為止，共計4批（效期：2026.10.04、2026.10.12、2026.10.29及2027.01.07）經檢驗確認檢出蘇丹色素三號（蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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）。

衛生局表示，為儘速防堵有疑慮的產品流通，以縮小影響範圍並維護台灣食品品質形象，新北市於2月20日已要求保欣公司自中國三禾藥業輸入之紅辣椒粉，不論批號全數自主下架，請下游業者勿再使用並回收退回保欣公司。

衛生局表示，24日及25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之問題產品下架狀況，台中金安記食品廠製售「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」販售至新北市6家業者。經查，其中1家為傳統市場肉鬆攤位，業者共進貨102公斤香辣豬肉乾已全數售完，其他5家假日未營業。

至於苗栗縣衛生局查到鑫豪食品公司曾進貨疑含蘇丹紅的辣椒粉，使用製成菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品。新北市衛生局表示，今天共查核9家通路，均無販售違規產品，仍將持續查察以確保食品安全。（編輯：張銘坤）1130225

#新北市
#苗栗縣衛生局
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中國蘇丹紅食安問題多 除辣椒粉還有紅心鴨蛋
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