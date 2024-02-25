金安記香辣豬肉乾豬肉絲含蘇丹紅 流向新北6業者1家已賣光

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市衛生局稽查含蘇丹紅的辣椒粉流向，經查，台中某食品廠製作豬肉乾等產品賣到新北6業者，其中1家進貨102公斤已賣光； 稽查9通路無販售苗栗業者製菜䔕餅等違規品。

新北市政府衛生局今天發布新聞稿指出，保欣公司自2023年3月20日起向中國河南省三禾藥業有限公司進口共28批「紅辣椒粉」原料，截至目前為止，共計4批（效期：2026.10.04、2026.10.12、2026.10.29及2027.01.07）經檢驗確認檢出蘇丹色素三號（ 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 ）。

衛生局表示，為儘速防堵有疑慮的產品流通，以縮小影響範圍並維護台灣食品品質形象，新北市於2月20日已要求保欣公司自中國三禾藥業輸入之紅辣椒粉，不論批號全數自主下架，請下游業者勿再使用並回收退回保欣公司。

衛生局表示，24日及25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之問題產品下架狀況，台中金安記食品廠製售「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」販售至新北市6家業者。經查，其中1家為傳統市場肉鬆攤位，業者共進貨102公斤香辣豬肉乾已全數售完，其他5家假日未營業。

至於苗栗縣衛生局查到鑫豪食品公司曾進貨疑含蘇丹紅的辣椒粉，使用製成菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品。新北市衛生局表示，今天共查核9家通路，均無販售違規產品，仍將持續查察以確保食品安全。（編輯：張銘坤）1130225