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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/26
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金安記6739公斤香辣豬肉乾豬肉絲含蘇丹紅 15縣市42家業者回收

2024/2/24 10:51（2/24 11:37 更新）
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含有致癌物蘇丹紅的問題辣椒粉流向全台，台中市食安處擴大追查，檢出龍井區金安記食品廠有限公司進貨問題辣椒粉，已製成6739公斤的豬肉乾、豬肉絲，通知下游業者下架回收，並通知各縣市衛生局協助下架。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月24日
含有致癌物蘇丹紅的問題辣椒粉流向全台，台中市食安處擴大追查，檢出龍井區金安記食品廠有限公司進貨問題辣椒粉，已製成6739公斤的豬肉乾、豬肉絲，通知下游業者下架回收，並通知各縣市衛生局協助下架。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市食安處檢出龍井區金安記食品廠有限公司進貨問題辣椒粉，含有致癌物蘇丹紅，已製成6739公斤的豬肉乾、豬肉絲，通知下游42家業者下架回收，並通知15縣市衛生局協助下架。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，新北市衛生局查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號。

食安處擴大追查發現台中市龍井區金安記食品廠有限公司向該公司進購紅辣椒原料，現場使用的紅辣椒原料有效日期批號雖與新北市衛生局查獲不同，慎重抽驗送驗，結果確認檢出蘇丹色素3號，與規定不符。

食安處說明，該公司共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市，該食品廠已通知下游42家業者進行下架回收。

食安處已通知各縣市政府衛生局，協助當地業者回收下架工作。其餘未使用的違規紅辣椒粉原料，已退運新北市源頭業者。（編輯：謝雅竹）1130224

#台中市食安處
#蘇丹紅
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新北續查蘇丹紅辣椒粉 流向7業者回收、待銷毀
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