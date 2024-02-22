含致癌蘇丹紅辣椒粉流台中 市府：漢來軒進7.5公斤製成辣油已用罄

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）含致癌物蘇丹紅的問題辣椒粉流向全台，台中市府表示，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已用罄；漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

含致癌物蘇丹紅的問題辣椒粉流向全台，台中市食安處獲報後，掌握轄內3家食品製造業者、7家經銷販售商及3家下游食品業者，全數下架停止販售或使用。

漢來美食今天發布聲明稿澄清，漢來海港自助餐廳並未進用此品牌辣椒粉；公司重視食安，餐廳所採購食材原料皆會要求供應商提供相關合格檢驗證明，也清查所有香料與食材安全性，以維護並保障消費者飲食安全與健康。

台中市食安處透過文字稿表示，依據津華食品公司提供流向資料，台中廣三SOGO漢來集團餐廳有進用問題辣椒粉，第一時間發布相關資訊警示，今天進一步前往稽查，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄；漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

此外，依據津華食品確認更新後資料，五鮮級鍋物專賣部分，台中市計有豐原店及霧峰店進貨，使用情形正確認中，已要求業者停止販售相關產品。

小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，非問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3000公斤，均未使用並已全數退貨，此公司有提供近1年其餘5批辣椒粉檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。（編輯：陳仁華）1130222