辣椒粉檢出致癌色素 北市全數下架籲立即停用

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）雲林縣衛生局公布，一款「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」檢出致癌物質蘇丹色素3號。台北市衛生局表示，銷售通路全聯已全數下架違規產品，呼籲消費者立即停止食用。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，昨天晚間接獲雲林縣衛生局通知，濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」檢出工業用染料蘇丹色素3號，立即通知銷售通路全聯總公司並派員至門市稽查。

衛生局指出，稽查時未見違規產品在架上販售，全聯告知已全數下架同品項產品，包含台北市1091瓶在內，全國總計下架1萬1824瓶。

衛生局說明，蘇丹色素具有潛在致癌性，不得用於食品中，提醒民眾若有購買「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨。

雲林縣衛生局日前接獲檢舉，指此產品使用含蘇丹色素3號的原料，稽查並抽樣後確實檢出蘇丹色素3號，因此要求業者將違規產品下架回收，全案移送雲林地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130208