新北查疑「蘇丹紅」辣椒粉通路 產品預防性下架

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市衛生局今晚表示，續查濟生斗六廠製售的辣椒粉原料，進口商也賣給其他6家公司辣椒粉。衛生局要求通知下游，將同批號辣椒粉製造的產品先預防性下架，等待化驗結果。

衛生局表示，依雲林縣衛生局通報資訊，濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品，檢驗出工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅）。

衛生局說，追查「紅辣椒粉」原料，於昨天及今日稽查原料進口商的某公司，業者出具產地中國大陸的紅辣椒粉原料，於邊境檢驗蘇丹色素合格後，獲輸入許可進口。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，為釐清案情，昨已抽驗同批留樣檢體送驗。擴大追查，原料商除濟生公司，還將紅辣椒粉賣給另外6家公司。

楊舒秦說，在結果未出爐前，先要求原料進口商通知購買辣椒粉的其他6家公司，先將產品預防性下架。這6家公司分布於台北市、台中市、台南市、高雄市等；原料進口商的倉儲所在地為桃園市，已通知各地衛生局確認下架情形。

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新北衛生局說，濟生公司產品通路為全聯公司，今天持續查察全聯超市，兩天來累計查核20家，辣椒粉都已經下架，沒未發現販售違規品。

衛生局提醒，蘇丹紅為工業色素劑，不得使用於食品，有潛在致癌性，長期食用恐對肝腎造成毒性傷害。這次受汙染的調味料粉，以一般食用量，影響健康機會不大。建議民眾避免選購顏色過於鮮艷產品，並均衡飲食分散風險。（編輯：林恕暉）1130208