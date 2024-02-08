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辣椒粉含致癌色素 竹縣下架違規產品253瓶

2024/2/8 18:27（2/9 09:09 更新）
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新竹縣政府8日表示，雲林縣日前通報某紅辣椒粉檢測出潛在致癌性工業染料色素後，竹縣府衛生局立即確認縣內販售門市共26家，並責成稽查小組，截至目前為止，統計違規產品共計下架253瓶。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月8日
新竹縣政府8日表示，雲林縣日前通報某紅辣椒粉檢測出潛在致癌性工業染料色素後，竹縣府衛生局立即確認縣內販售門市共26家，並責成稽查小組，截至目前為止，統計違規產品共計下架253瓶。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣政府今天表示，雲林縣昨天通報某紅辣椒粉檢測出潛在致癌性工業染料色素後，竹縣府稽查縣內相關產品，截至目前為止違規產品共下架253瓶。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣衛生局昨天接獲雲林縣衛生局通知，其轄內「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），已違反食品安全衛生管理法規定。

縣府說，蘇丹色素3號為工業用染料，經環保署公告為「毒性化學物質」禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至產生致癌風險，限量標準為「不得檢出」。

縣府表示，衛生局立即確認縣內販售門市共26家，並責成稽查小組，進行查核並電話確認該產品下架及回收情形，截至目前為止，統計違規產品共計下架253瓶。

縣府指出，這次違規產品「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」，經雲林縣衛生局稽查，其產品僅於全聯實業股份有限公司的通路販售，竹縣府會持續把關，保護民眾食品安全。（編輯：林恕暉）1130208

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