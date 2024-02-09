辣椒粉疑檢出蘇丹紅 高雄賣出13公斤緊急下架

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）雲林縣衛生局公布某辣椒粉檢出蘇丹紅色素，高雄市衛生局昨天獲報同批產品25公斤流向高雄瑪爾氏國際貿易有限公司，且已賣出13公斤，目前已預防下架2批產品清查通路流向。

雲林縣衛生局日前公布某辣椒粉檢出蘇丹紅色素，高雄市政府衛生局昨天接獲原料輸入商所轄新北市衛生局通知，這批產品25公斤流向高雄瑪爾氏國際貿易有限公司，隨即派員緊急啟動預防性下架作業。

經衛生局查訪，業者於去年11月購入這批原料25公斤，於去年11月27日至今年1月25日分裝「卡宴辣椒粉」以1公斤及每瓶34公克販售，現場已無這批產品，並通知下游6家零售通路商啟動緊急下架回收作業。

衛生局今天發布新聞稿指出，經查製程損耗0.26公斤，高雄售出13.238公斤，分別為公司於蝦皮網站及自售、旺來興超市鳥松及凱旋店，已緊急下架回收3.782公斤；另外，通知4家零售通路商分布於新北市（8公斤）桃園市（0.34公斤）台南市（2.38公斤）緊急預防性下架，並知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

衛生局同時也分別抽驗同批號與不同批號辣椒粉及添加辣椒粉相關調味料產品共8件，檢驗是否含蘇丹紅色素。

衛生局提醒，消費者若於高雄購買瑪爾氏國際貿易有限公司出品的「卡宴辣椒粉」，保存期限為2023年11月27日至2025年11月27日與2024年1月16日至2026年1月16日，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。（編輯：管中維）1130209