辣椒粉檢出蘇丹紅 高雄下架19項產品

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市衛生局昨天接獲新北市通知，原料輸入商檢出「蘇丹紅」產品25公斤，流向高雄的瑪爾氏國際貿易有限公司，製成19項產品187.18公斤，昨天衛生局深夜緊急啟動下架作業。

衛生局今天新聞稿指出，經查察，瑪爾氏國際貿易有限公司於去年11月購入此批原料25公斤，現場這批原料剩餘13.58公斤，另有11.42公斤已使用製成多項產品。

衛生局表示，瑪爾氏公司在去年12月17日至今年2月5日，以此批原料製成「麻辣藥膳湯粉」、「蒙古孜然醃漬粉」、「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「日式唐辛子」、「墨西哥醃肉專用粉」、「鹽水雞椒鹽」、「韓式燒肉醃漬粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「紅燒牛肉湯粉」、「美式燒烤醃漬粉」、「黃咖哩醬粉」、「麻辣湯粉」等19項產品販售。

經查，此批原料製成上述19項產品187.18公斤，尚有庫存41.82公斤，衛生局通知下游16家業者下架回收。經查，高雄市售出56.76公斤，分別為此公司於蝦皮網站及自售、旺來昌超市公正及博愛店、旺來興超市本館及凱旋店，都啟動緊急下架回收作業。

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衛生局另外通知10家下游分布於新北市（56公斤）、桃園市（1.2公斤）、新竹市（2公斤）、苗栗縣（6公斤）、雲林市（1公斤）、台南市（22.4公斤）緊急下架，並知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

衛生局呼籲消費者，如果在高雄購買瑪爾氏國際貿易有限公司出品的「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「墨西哥醃肉專用粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「麻辣湯粉」，保存期限為2025年12月17日至2026年2月5日，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。（編輯：郭諭儒）1130217